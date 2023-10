Van Gaal krijgt keiharde kritiek van oud-speler: ‘Hij is nep en een leugenaar’

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 18:07 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:25

Hristo Stoichkov heeft hard uitgehaald naar Louis van Gaal. De inmiddels 57-jarige Bulgaar werkte in 1997 als speler korte tijd samen met de Nederlandse trainer bij FC Barcelona. Van Gaal en Stoichkov botsten regelmatig, en dat zit de voormalig aanvaller nog altijd hoog. Dat blijkt uit quotes van Stoichkov in gesprek met het Spaanse Relevo.

In 1990 nam Barcelona Stoichkov over van CSKA Sofia. Onder Johan Cruijff, die destijds de trainer was in Catalonië, ging het de club voor de wind. Stoichkov won met Barça vier landstitels en een keer de Europa I. Bovendien werd hij in 1994 verkozen tot Europees Voetballer van het Jaar.

Cruijff vertrok in 1996 en werd opgevolgd door Sir Bobby Robson. Een jaar later trad Van Gaal aan, en daar ging het mis voor Stoichkov. Dat zit hem nu nog steeds hoog, blijkt uit zijn eerste reactie als hij een vraag over de Amsterdammer krijgt.

“Louis? Louis wie? Ik wil zijn naam niet eens hardop zeggen. Er komt helemaal niets in me op als het over hem gaat.” Toch is Stoichkov vervolgens wel even positief. “Het is een geweldige professional. Dat zal niemand ontkennen. De trainingsvormen, het spelen in driehoeken en de coaching waren goed”, aldus de 83-voudig Bulgaars international.

“Maar als persoon mag ik hem niet. Misschien ben ik dan zelf een slecht persoon, maar ik wil niet over hem praten. Ik ken niemand zoals hij. Ik ben ook niet overal goed in, maar probeer die aspecten te verbeteren. Ik wil niet zoals hij zijn.”

“Laten we het over een ander hebben, niet over hem”, stelt Stoichkov voor, waarna hij nog een keer hard uithaalt naar Van Gaal. “Hij is een nobody in mijn leven. Hij is nep. Een leugenaar, waar ik geen minuut meer aan wil verspillen. Hij is het niet waard.”

Over Cruijff is Stoichkov een stuk positiever. Zo vertelt hij over 1994, toen hij de Ballon d'Or won: "Op het moment dat we terugkwamen uit Parijs na het in ontvangst nemen van de Ballon d'Or zag ik een blije Johan, met tranen in zijn ogen. Hierdoor besefte ik echt wat Johan Cruijff voor mij was: een vader en een leraar."

Ook vertelt hij een leuke anekdote over een weddenschap met Cruijff. "Hij heeft 100.000 peseta's van mij gestolen! Op Tenerife", begint hij lachend. "Ik zei tegen hem dat ik twee keer zou scoren in die wedstrijd. Ik was overtuigd door de manier waarop we speelden. Dus we gingen een weddenschap aan. Aan het begin van de tweede helft stonden we met 2-0 voor. Ik scoorde, maar dertig seconden later wisselde hij me en zei: '100.000, je gaat me nu betalen'. Dat heb ik toen maar gedaan. Maar ik ben hem echt dankbaar. Uiteindelijk had Johan altijd gelijk."