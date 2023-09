Van Dijk lacht om opmerkelijk interview Van Gaal: ‘Deel zijn mening niet’

Dinsdag, 5 september 2023 om 12:25 • Wessel Antes • Laatste update: 12:36

Virgil van Dijk kan zich niet vinden in de uitspraken van voormalig bondscoach Louis van Gaal, die maandagavond tijdens de Eredivisie Awards aangaf dat de WK-winst van Argentinië in Qatar een ‘vooropgezet plan’ is. Dat laat de aanvoerder van het Nederlands elftal dinsdag weten in gesprek met de NOS. De directie van de KNVB heeft tegenover de publieke omroep laten weten niet te willen reageren op de uitspraken van Van Gaal, die wereldwijd veel reacties krijgt.

Van Dijk reageert met een lach op de uitspraken van Van Gaal. “Ik heb het vanmorgen gehoord, inderdaad. Dat is het eigenlijk wel. Het is natuurlijk zijn mening, zoals iedereen die mag uiten. Ik deel in dit geval niet dezelfde mening.” De spelersgroep van Oranje heeft de uitspraken van Van Gaal intern niet besproken. “Nee, we hadden vanmorgen een belangrijke meeting over de komende wedstrijd. Dat is momenteel iets belangrijker, denk ik.”

Van Gaal, die na het WK met pensioen ging, verscheen maandag voor het eerst weer in de media. De Amsterdammer vierde zijn terugkeer met een opmerkelijk interview aan de NOS. “Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt en hoe wij aan de doelpunten komen en hoe sommige spelers van Argentinië over de schreef gingen en niet bestraft werden, dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is.” Volgens Van Gaal moest en zou Lionel Messi wereldkampioen worden.

Van Dijk deelt die mening niet, zo blijkt uit zijn interview. De 32-jarige Bredanaar speelt bij Liverpool samen met Alexis Mac Allister, die deel uitmaakte van de Argentijnse selectie die in Qatar geschiedenis schreef. Oranje werd in Lusail in de kwartfinale uitgeschakeld door Argentinië. Na een zinderend spektakelstuk met twee late doelpunten van invaller Wout Weghorst (2-2) trok het elftal van Van Gaal tijdens de strafschoppenserie aan het kortste eind. Argentinië won in de halve finale gemakkelijk van Kroatië (3-0), waarna Frankrijk in de finale na penalty’s werd verslagen (3-3, 4-2 n.s.). Het leverde de Argentijnen de eerste WK-zege op sinds 1986, toen Diego Maradona het goede voorbeeld gaf aan Messi.