Van der Vaart velt hard oordeel over twee Ajacieden: ‘Kan een streep doorheen'

Zondag, 24 september 2023 om 13:24 • Lars Capiau • Laatste update: 13:28

Rafael van der Vaart heeft geen hoge pet op van Benjamin Tahirovic en Sivert Mannsverk. De oud-middenvelder velde in de voorbeschouwing van De Klassieker van ESPN een hard oordeel over de twee Ajax-aanwinsten. Beide middenvelders spelen vandaag niet, daar jeugdexponent Silvano Vos de voorkeur geniet op het middenveld.

"Ik hoor van iedereen: Vos is een geweldige speler, dat heb ik trouwens ook zelf gezien tegen Olympique Marseille", begint Van der Vaart zijn betoog als hem wordt gevraagd of de jeugdspelers het 'dan maar moeten gaan doen' voor Ajax. "Het ding is: als je een transfer maakt, dan moet je wel iemand halen die véél beter is dan je jeugd", vervolgt de oud-middenvelder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"En dat is natuurlijk niet zo, dus ik vind het heel logisch dat Vos gaat spelen. Hij heeft, zo zeg ik het maar, een 'schijt aan alles-houding om gas te geven en die kan je beter opstellen dan iemand die nul vertrouwen heeft en alle ballen inlevert, zoals Tahirovic", is de analist van mening. Presentator Jan Joost van Gangelen oppert vervolgens dat er 'meteen een streep' kan door aanwinsten Mannsverk en Tahirovic.

"Nou ja, meteen een streep doorheen", antwoordt Van der Vaart weifelend. "Een streep doorheen is ook een beetje.... Nou ja, nee, daar kan eigenlijk wel een streep doorheen", concludeert hij dan toch lachend. "Ajacieden zijn gewoon op zoek naar eigen jongens, ze willen jeugd zien", vult analist Kenneth Pérez aan. "Ze zijn teleurgesteld in de kwaliteit van de jongens die gehaald zijn en dan ga je toch snel kijken naar de eigen jeugd." Maar die kunnen niet hele seizoen spelen, beweert de Deen. "Het probleem is dat je geen ervaren jongens hebt gehaald die hen soms kunnen vervangen en waar ze wat van kunnen leren", vindt Pérez.