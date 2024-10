Van der Vaart snapt werkelijk niets van wissel bij Feyenoord: ‘Hij ging juist los!’

Rafael van der Vaart begrijpt een personele keuze van Brian Priske niet. In het gewonnen duel met Girona (2-3) haalde de trainer van Feyenoord onder meer Ibrahim Osman naar de kant, maar de analyticus vindt dat de vleugelaanvaller zeker moest blijven staan.

Feyenoord deed woensdagavond uitstekende zaken in de Champions League. De Rotterdammers trokken een spectaculaire uitwedstrijd tegen Girona met veel pijn en moeite over de streep: 2-3.

Feyenoord profiteerde van twee eigen doelpunten van Girona. Tussendoor scoorde ook Antonio Milambo. Feyenoorder Ayase Ueda miste een penalty, net als Girona-spits Bojan Miovski. Toch zet Van der Vaart zijn vraagtekens bij de wijze waarop de overwinning uit het vuur gesleept werd.

Na een uur spelen besloot Priske bij een 1-2 voorsprong een defensieve wissel door te voeren. Ramiz Zerrouki werd binnen de lijnen gebracht voor Osman, die op dat moment juist een uitblinker was volgens Van der Vaart.

“Het was een hele gekke wissel”, zo blikt de analyticus terug op het moment. “Ik vond het gek, want in de eerste helft speelde hij niet zo goed. In de tweede helft ging hij juist los en leek het wel een nieuwe speler.”

“Maar daarna werd hij ineens gewisseld. Feyenoord stond natuurlijk 1-2 voor. Ik denk dat Priske toen dacht: laten we het dicht gaan metselen. Ik vind dat een vreemde keuze.”

“Het probleem is ook dat als Girona dan wél scoort, dan kun je vaak niet terug naar meer aanvallen”, zo besluit Van der Vaart zijn standpunt in de studio van Ziggo Sport.