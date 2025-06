Marco van Basten geniet enorm: 'Hij speelt zoals Johan Cruijff'

Ousmane Dembélé groeide zaterdagavond uit tot een van de uitblinkers in de met 5-0 gewonnen Champions League-finale tegen Internazionale, en dat is ook bij de analisten van Rondo op Ziggo Sport niet onopgemerkt gebleven. Volgens onder anderen Marco van Basten en Ruud Gullit heeft de aanvaller van Paris Saint-Germain zich dit seizoen ontwikkeld tot een speler van het hoogste niveau, terwijl ze dat niet zagen aankomen.

Van Basten ziet een directe link tussen het succes van PSG en de veranderde rol van Dembélé in het elftal van Luis Enrique. "Het is een beetje begonnen halverwege het seizoen, want ze hadden in het begin nog best wel een hoop problemen. En eigenlijk toen Dembélé in het centrum is gaan spelen, de vrijheid waarmee hij dat heeft gedaan en ook de buitenspelers… daardoor is het echt een goed geheel geworden," aldus de oud-international.

Van Basten werpt een opvallende vergelijking op. "Hij speelt een beetje zoals Johan Cruijff vaak als valse spits was. Dan heb ik het over de manier van spelen."

Ook Gullit is onder de indruk van de manier waarop Dembélé een transformatie heeft doorgemaakt. “Hij kreeg overzicht op een gegeven moment, dat was heel raar. Echt een verademing."

"Hij scoort goals dat ik denk: dit heb ik je echt nooit zien doen", vervolgt Gullit. "En nu denk ik bij mezelf: heel goed, maar kan je het nog een keer? Want daar gaat het om. Dit is nu het eerste jaar dat hij zo speelt. En dat wordt natuurlijk veel lastiger, maar ik hoop wel dat hij het doet.”

Dat Dembélé een ongrijpbare, soms onvoorspelbare speler is, weet Gullit al langer. “Hij was altijd een gekke speler, ook al jaren bij Barcelona. Maar dan was hij erlangs, en dan dacht je van: oké, nou kun je hem gewoon rustig terugleggen. En dan deed hij wat geks…”

Khalid Boulahrouz sluit zich daarbij aan, maar ziet vooral hoe de Fransman zich dit seizoen ook in teamverband heeft aangepast. "Zijn manier van spelen in dienst van het elftal... We kennen hem natuurlijk allemaal als een individualist, maar zijn focus, zijn manier van jagen, tempo, bereidheid — alles klopt er gewoon aan. Moet je kijken! Hij is er continu mee bezig. Wel naar voren, maar ook weer terug naar achter. Hij sprintte echt.”