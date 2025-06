'Theo Janssen wordt met naakte vrouw betrapt in kleedkamer'

Theo Janssen zou afgelopen weekend na afloop van een wedstrijd met FC De Rebellen flink in opspraak zijn geraakt. De voormalig middenvelder van onder meer FC Twente en Ajax is volgens meerdere bronnen van Reality.fbi op heterdaad betrapt in de kleedkamer met een jonge vrouw.

Reality.fbi meldt dat Janssen werd aangetroffen met 'de broek op de enkels', terwijl de dame in kwestie volledig naakt zou zijn geweest.

De opmerkelijke scène zou zich hebben afgespeeld direct na het duel van het gelegenheidsgezelschap FC De Rebellen, waarin oud-profvoetballers uit het Nederlandse voetbal nog regelmatig samenkomen voor vriendschappelijke potjes.

Het kanaal meldt verder dat de betrokken vrouw, die anoniem wenst te blijven en daarom enkel ‘B.’ wordt genoemd, het verhaal noch bevestigde, noch ontkende. Wel vroeg ze nadrukkelijk wat de plannen waren met de ‘juice’ en gaf ze aan dat ze hoopte dat het hele verhaal zou overwaaien.

Janssen zelf heeft inmiddels gereageerd op de geruchten en laat weten zich 'niet te herkennen' in het verhaal.

Reality.fbi ziet een verkapte bekentenis in de reactie van Janssen: “De vrouw danst eromheen, Theo zoekt nog naar herkenningspunten”, aldus het juicekanaal, dat afsluit met een suggestieve noot: “Misschien doet hij dat wel omdat er thuis iemand op hem wacht, met een ring om haar vinger…”