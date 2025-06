Justitie en Belastingdienst veilen appartement van tienvoudig Oranje-international

Romeo Castelen (42) zit diep in de problemen, zo schrijft de website Bekende Buren. Justitie laat binnenkort zijn appartement in Den Haag veilen. De tienvoudig international van het Nederlands elftal wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken.

In november 2024 maakte het ANP bekend dat Castelen zichzelf in het nauw heeft gebracht. De voormalig profvoetballer wordt verdacht van het witwassen van 2,2 miljoen euro.

Ook zou Castelen betrokken zijn bij de vervalsing van contracten met de Chinese club Zhejiang Yiteng Football Club.

Castelen zelf ontkent alle beschuldigingen. In 2019 werd hij op Schiphol aangehouden met 140.000 euro in contanten.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Castelen in totaal ruim 2,2 miljoen euro aan crimineel geld in bezit gehad.

Veiling

Twee panden van Castelen werden al eerder bevroren door Justitie. Inmiddels liggen er vijf beslagen op zijn appartement in Den Haag, onder andere van het OM en de Belastingdienst.

Op donderdag 3 juli wordt het appartement van Castelen geveild. “Hoewel de woning in 2004 gekocht werd voor €359.000, met een hypotheek van €385.000, is het nu de vraag wat de opbrengst op de veiling zal zijn en of dat genoeg is om zijn schuldeisers tevreden te stellen”, schrijft Bekende Buren.