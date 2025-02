Van der Vaart: 'Iedereen gebruikt dit woord, maar als ik het op tv zeg, word ik gecanceld'

Rafael van der Vaart stoort zich enorm aan 'de hypocrisie' op de Engelse televisie. De oud-middenvelder vindt dat er in het Verenigd Koninkrijk een dubbele standaard geldt.

Van der Vaart is maandagavond te gast bij Rondo op Ziggo Sport, waar de rode kaart van Jude Bellingham tegen Osasuna ter sprake komt. De middenvelder van Real Madrid werd weggestuurd vanwege aanmerkingen op de leiding.

Het lijkt erop dat scheidsrechter José Munuera Montero dacht dat Bellingham 'fuck you' tegen hem zei, terwijl de Real Madrid-middenvelder volhoudt dat hij 'fuck off' zei.

Van der Vaart reageert op de rode kaart van Bellingham. "Waar ik me dood aan erger in Engeland is: iedereen praat met 'fuck dit', 'fuck dat', maar als ik dat op televisie zeg word ik gecanceld." Presentator Wytse van der Goot haalt aan dat Van der Vaart het woord onlangs gebruikte bij Sky. "Ja", reageert Van der Vaart

"Nu zeg ik niet dat ik gecanceld ben, ik kan daar heus nog wel komen, maar het is zo hypocriet als wat", aldus Van der Vaart. "Iedereen praat zo. Het is niet netjes, maar het is bijna 'thank you'. Serieus, in Engeland zeker."

Van der Vaart vindt de rode kaart voor Bellingham belachelijk. "Ik vind dat 'fuck off' in emotie gezegd mag worden. Het is ook in zijn eigen land normale taal op een veld. Ik vind het wel nogal een verschil of je zegt 'fuck off' of 'fuck you'."

Marco van Basten had Bellingham ook nooit rood gegeven. "Ik vind de rode kaart overdreven en echt idioot. Voor rood moet je veel meer gekkigheid uithalen vind ik. Een gele kaart is genoeg", aldus Van Basten.

Mark van Bommel, die eveneens te gast is, vreest dat Bellingham alsnog geschorst zal worden. "Hier moet een liplezer bij komen, maar een scheidsrechter wint dit altijd. Het hoeft niet zo te zijn, maar de bond kan een scheidsrechter niet afvallen."