Liplezer onthult exact welke woorden Jude Bellingham uitsprak die leidden tot rode kaart bij Osasuna - Real Madrid

Jude Bellingham begrijpt kort na afloop van de wedstrijd tegen Osasuna (1-1) nog altijd niet waarom scheidsrechter José Munuera Montero hem in de 39ste minuut rood gaf. De middenvelder van Real Madrid biedt desondanks zijn excuses aan aan zijn ploeggenoten. In Spanje is inmiddels door liplezers ontrafeld wat Bellingham precies zei.

Bellingham werd vlak voor rust plots met rood van het veld gestuurd na een woordenwisseling met de scheidsrechter. "Het is duidelijk dat er een fout is gemaakt, er was een communicatiefout", reageert Bellingham na afloop voor de camera van Movistar Plus+.

Scheidsrechter Munuera Montero meldt dat de rode kaart gegeven werd voor een belediging van Bellingham aan zijn adres. "Ik heb niemand beledigd", aldus Bellingham. "Ik wil niet herhalen wat ik heb gezegd, maar het was iets met 'fuck'."

Op de beelden is volgens liplezers duidelijk te zien dat Bellingham het volgende in het Engels tegen de scheidsrechter zegt: "I’m talking to you with respect. Fuck off." Scheidsrechter Munuera Montero lijkt dat verkeerd te hebben verstaan als 'fuck you', zo legt de arbiter even later op het veld uit aan Modric. "Me ha dicho: 'Fuck you'", waren de exacte woorden van Munuera Montero, ofwel: "Hij zei tegen me: 'Fuck you.'" Dat zette de scheidsrechter na afloop ook op het wedstrijdformulier.

Op het beledigen van de scheidsrechter staat in Spanje een schorsing van vier tot twaalf wedstrijden. Bellingham hoopt dat de beelden hem zullen vrijpleiten. "Als je de beelden bekijkt, zie je dat ik niet hetzelfde heb gezegd als wat op het wedstrijdformulier staat", aldus de middenvelder.

"Ik heb het niet eens rechtstreeks tegen de scheidsrechter gezegd, ik heb het tegen mezelf gezegd", aldus Bellingham, die moest toezien hoe Real Madrid in ondertal een gelijkmaker van Osasuna moest slikken. Daardoor werden twee dure punten verspeeld in de titelstrijd in LaLiga. "Ik wil hierbij mijn excuses aanbieden aan mijn teamgenoten, omdat ik ze vandaag in een moeilijke situatie heb gebracht."