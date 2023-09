Van der Vaart geniet van één speler in minuut 29: ‘De kwaliteit druipt eraf’

Donderdag, 7 september 2023 om 21:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:28

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart zijn erg te spreken over de eerste helft van Oranje. In het Philips Stadion geniet het Nederlands elftal halverwege al een 3-0 voorsprong in het EK-kwalificatieduel met Griekenland. Marten de Roon opende de score, waarna ook Cody Gakpo en Wout Weghorst hun namen op het scorebord zetten. De drie assists werden verzorgd door Denzel Dumfries.

Een hoekschop in de zeventiende minuut van Daley Blind werd met het hoofd teruggelegd door Denzel Dumfries. Met een drop-kick knalde Marten de Roon ineens binnen: 1-0. Oranje bleef makkelijk door combineren en speelde zich na ruim een half uur naar de volgende treffer. Een voorzet van Dumfries werd bij de tweede paal feilloos afgemaakt door Cody Gakpo. De aanvaller controleerde de bal op de borst en volleerde in de korte hoek binnen: 2-0. Het werd zes minuten voor rust nog mooier voor Oranje. Gakpo gaf na een indrukwekkende dribbel een steekbal op Dumfries, die Wout Weghorst uit zijn voorzet diagonaal zag binnenkoppen: 3-0.

"Iedereen zit er lekker in. Ik vind het ook leuk voor Marten de Roon", geeft Van der Vaart aan. "Het meest genoot de analyticus van een actie van Xavi Simons in minuut 29. De aanvallende middenvelder soleerde op de middenlijn eerst tussen twee tegenstanders door en zette in zijn dribbel op weg naar het doel nóg een Griek op het verkeerde been. Het afstandsschot van Simons dat volgde werd van richting veranderd en met veel moeite tot hoekschop verwerkt door doelman Odysseas Vlachodimos.

"Die actie van Xavi Simons... Ik vind het zo heerlijk om hem te zien en de kwaliteit druipt eraf. Hij zoekt ook echt nadrukkelijk het doel. Zijn actie had meer verdiend. Dat voetenwerk... je ziet hem ook kijken van links naar rechts! En hij is zó snel aan de bal", aldus Van der Vaart.