‘Manchester United identificeert ideale opvolger van Erik ten Hag in Spanje’

Julen Lopetegui is een voorname kandidaat om Erik ten Hag op te volgen bij Manchester United, zo weet het Spaanse medium Relevo woensdag te melden. De druk op de Nederlandse manager is weer een stukje toegenomen na de pijnlijke uitschakeling van the Red Devils in de groepsfase van de Champions League.

Lopetegui is geen onbekende in de Premier League. De 57-jarige Spanjaard, die in het verleden de Europa League veroverde met Sevilla, was tussen november 2022 en augustus van dit jaar de manager van Wolverhampton Wanderers. De samenwerking eindigde door onenigheid met de clubleiding over het transferbeleid.

Volgens Relevo sloeg de clubloze coach onlangs een lucratief aanbod vanuit Saudi-Arabië van achttien miljoen euro af, omdat hij zijn trainersloopbaan graag in Engeland wil voortzetten. Lopetegui houdt naar verluidt enorm van de voetbalcultuur in de Premier League en was daarnaast onder de indruk van het respect dat hij ontving als manager van the Wolves.

Het Spaanse medium voegt eraan toe dat de leiding van Manchester United vindt dat Lopetegui goed werk heeft verricht bij Wolverhampton en een goede beheersing heeft van de Engelse taal. Daarnaast heeft hij zich volgens het bestuur al bewezen als coach in Europa. Door al deze zaken heeft Lopetegui blijkbaar een streepje voor op trainers als Zinédine Zidane, Roberto De Zerbi en Graham Potter.

Wat daarnaast in het voordeel van Lopetegui spreekt is het feit dat hij een goede band heeft met Sergio Reguilón, Casemiro en Raphaël Varane, die eveneens een verleden hebben bij Real Madrid. Reguilón maakte onder Lopetegui de stap van de jeugdopleiding naar het eerste elftal van de Spaanse grootmacht.

Manchester United verloor dinsdagavond met 0-1 van Bayern München en is hierdoor uitgeschakeld in de Champions League. Desondanks maakte Ten Hag na afloop een montere indruk. "We speelden erg goed en verdienden het niet om te verliezen. De verdedigende organisatie stond goed en we hebben goed druk kunnen zetten op Bayern", zo klonk het in de Engelse media.

Ten Hag is wel teleurgesteld over de vroegtijdige uitschakeling in Europa. "Het doel was overwinteren en dat is niet gelukt. Dat moeten we accepteren. De spelers moeten de goede prestaties in de Champions League meenemen naar de Premier League. We willen volgend seizoen weer in dit toernooi actief zijn."

