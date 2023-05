Van Bommel junior volgt zijn vader en zet zijn loopbaan voort in België

Maandag, 1 mei 2023 om 14:07 • Guy Habets

Thomas van Bommel speelt vanaf volgend seizoen voor Patro Eisden. Dat melden diverse media in Nederland en België. De zoon van voormalig middenvelder Mark van Bommel, die als trainer van Royal Antwerp zondag de Belgische beker won, laat MVV Maastricht achter zich. De toekomst van Ruben van Bommel, een andere zoon van Mark die bij MVV speelt, is nog onduidelijk.

De twintigjarige Van Bommel, die verdedigende middenvelder is en op eenzelfde manier speelt als zijn vader dat deed, kwam dit seizoen in veertien wedstrijden uit voor MVV. Scoren lukte niet, maar toch is Patro Eisden overtuigd van zijn kwaliteiten. De club maakt volgend seizoen zijn opwachting in de Challenger Pro League, het tweede niveau van België, en zal dat dus doen met een Van Bommel in de gelederen. Vader Mark is met Antwerp actief op het hoogste niveau.

De toekomst van Ruben van Bommel, de broer van Thomas en een watervlugge linksvoor die dit seizoen al dertien keer scoorde en vijf assists afleverde in 29 competitiewedstrijden voor MVV, is nog onduidelijk. Naar verluidt zijn er meerdere clubs uit de Eredivisie geïnteresseerd in het Limburgse talent, die op amateurbasis uitkomt voor MVV en dus gratis opgepikt kan worden. De Sterrendragers hopen naar verluidt nog op een contructie waarbij Van Bommel een contract voor een jaar tekent en dan meteen verkocht wordt.

Van Bommel senior vierde zondag ondertussen zijn eerste succes als trainer. Antwerp won ten koste van KV Mechelen (2-0) de beker in België dankzij goals van Michel-Ange Balikwisha en Vincent Janssen. De assist bij de tweede treffer kwam op naam van Calvin Stengs. Het is de eerste prijs in de trainerscarrière voor Van Bommel, die ook nog altijd met zijn ploeg meestrijdt om het landskampioenschap. Voor Royal Antwerp is het de vierde Belgische beker in de clubgeschiedenis.