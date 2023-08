Van Bommel gaat in op transfer Gaston Ávila: ‘In België zijn dit grote bedragen’

Maandag, 21 augustus 2023 om 18:19 • Lars Capiau • Laatste update: 19:06

Mark van Bommel gaat het missen om over Gastón Ávila te beschikken, zo geeft de oefenmeester aan op de persconferentie in aanloop naar het duel van Royal Antwerp met AEK Athene. De Argentijn verkast naar Ajax, waar de Amsterdammers naar verluidt 12,5 miljoen euro overmaken naar de Belgische kampioen.

"Dat is zeker vervelend. De kwaliteiten van Gastón gaan we wel missen", verzucht Van Bommel op de vraag of hij baalt van het vertrek van zijn pupil. "Nu moet je je ook nog zo laat weer aanpassen." Volgens journalist Sacha Tavolieri van RMC Sport heeft technisch directeur Marc Overmars de 23-jarige Olivier Deman op het oog als vervanger voor Ávila. Deman speelt nu nog bij Cercle Brugge.

"Anderzijds is dit het goede aan ons afgelopen seizoen, dat we Ávila en William Pacho (voor 9 miljoen naar Eintracht Frankfurt, red.) voor een mooi bedrag kunnen verkopen", vervolgt de Nederlandse coach. "We zitten nog niet in een fase dat we zulke bedragen kunnen weigeren. Dit is een compliment voor de hele groep. In België zijn dit grote bedragen." Met zijn uitlatingen bevestigt Van Bommel min of meer de transfer van Ávila naar de Nederlandse recordkampioen.

Naast hem zit Toby Alderweireld, die als ex-Ajacied de vraag krijgt of hij de transfer van de Argentijn begrijpt. "Ik begrijp niemand die hier vertrekt", lacht de centrale verdediger. "Nee, het is een mooie stap voor hem, dus is het begrijpelijk. Maar het is jammer voor ons als hij gaat." Antwerp probeert ten koste van AEK Athene dinsdagavond de groepsfase van de Champions League te bereiken. De Grieken schakelden afgelopen week Dinamo Zagreb uit na een krankzinnige slotfase en wonnen in de voorbereiding al met 3-0 van de ploeg van Van Bommel.