Van Basten ziet ideale aanwinst voor Ajax: ‘Die speelt 30 km bij je vandaan!’

Marco van Basten vindt dat Ajax nieuwe aanwinsten voortaan dichter bij huis moet zoeken. De oud-spits en -coach van de club noemt daarbij als voorbeeld Vangelis Pavlidis, die namens AZ dit seizoen al op 25 Eredivisie-goals staat. "Dat is gewoon een goede spits", aldus Van Basten in Rondo op Ziggo Sport.

Pavlidis scoorde ook afgelopen zaterdag tegen PSV (5-1 verlies), maar het was het enige lichtpuntje voor AZ op een troosteloze avond. "AZ is echt verschrikkelijk", opent Willem van Hanegem in de talkshow.

"Dat is echt een kleuterklas", vindt de Kromme. "Als je zit te kijken dan denk je: dit bestaat niet. Er lopen van die jongetjes die overal gespeeld hebben en die denken meteen dat ze ik weet niet wie zijn. In het veld zie je het gebeuren. Als een oudere speler wat zegt komt er meteen een verontwaardigde reactie."

Van Hanegem zou dat als ervaren speler niet pikken. "Dan zou je zeggen: pak hem bij zijn oren. Verschrikkelijk hoe ze erbij lopen."

Van Basten kan zich vinden in de woorden van Van Hanegem. "Het is een veredelde jeugdploeg, maar Pavlidis is wel goed!", reageert Van Basten. Van Hanegem is het daarmee eens: "Ik moet eerlijk zeggen, het is een goede spits."

Van Basten vindt Ajax serieus moet overwegen om Pavlidis naar Amsterdam te halen. "Probeer in Nederland nou gewoon de betere spelers eens binnen te halen. Zo'n Pavlidis, dat is gewoon een goede spits. Dan komen ze met Akpom, dan komen ze met allerlei anderen..."

"Maar Pavlidis, die speelt dertig kilometer bij je vandaan", constateert Van Basten. "Ze nemen vliegtuigen naar Brazilië, naar Amerika, weet ik veel waarnaartoe allemaal. Kijk een keer in de buurt man. Kijk in België, kijk in Denemarken of in Nederland."

Rafael van der Vaart voegt toe dat Ajax de laatste tijd bewust niet dicht bij huis heeft gekeken. "Noa Lang, Sergiño Dest... ze spelen bij PSV. Ze zouden allemaal naar Ajax willen hoor. Daar ben ik van overtuigd", aldus Van der Vaart. "Nu niet, maar toen ze konden kiezen tussen PSV of Ajax."

