Valentijn Driessen: ‘PSV moet helemaal niet willen dat hij terugkeert’

Nu Memphis Depay weg lijkt te mogen bij Atlético Madrid, is het speculeren over zijn toekomst begonnen. In de wandelgangen wordt onder meer Olympique Lyon genoemd, net als PSV, de club waar de Oranje-routinier doorbrak in het profvoetbal. De Eindhovenaren probeerden hun voormalig smaakmaker anderhalf jaar geleden al terug naar Nederland te halen. Valentijn Driessen denkt echter dat PSV dat niet moet willen.

Het Spaanse Marca meldde onlangs dat Memphis een van de spelers is op de vertreklijst van Atléti. Net als Stefan Savic, Ángel Correa en Saúl Ñiguez moet de aanvaller (30) komende zomer geld in het laatje brengen in Madrid.

Als Driessen voor PSV werkte, zou hij echter geen hengel uitwerpen naar Memphis. "PSV moet dat gewoon niet willen", aldus de journalist in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Driessen denkt namelijk dat Memphis weleens op de bank kan belanden. "Ze hebben De Jong en Pepi al. Dan krijgt hij hetzelfde als Lozano. De Van Aanholt-rol, gewoon een beetje op de bank zitten. En hij is natuurlijk heel vaak geblesseerd", voegt Driessen daarbij toe.

Mike Verweij, tevens aangeschoven in de podcast, sluit zich bij zijn collega aan. "De hiërarchie wordt op zijn kop gezet. Gaat hij überhaupt alles spelen? En ook qua salaris denk ik niet dat hij een kleine jongen in de selectie zou gaan worden."

Memphis debuteerde in 2011 voor PSV, nadat hij vijf jaar in de jeugdopleiding had vertoefd. Uiteindelijk zou de Moordrechter 124 officiële wedstrijden spelen, eer hij naar Manchester United vertrok. Dat werd geen succes, en via Lyon en FC Barcelona belandde Memphis in de winter van 2023 bij Atlético. Daar heeft de 90-voudig Oranje-international (44 goals) nog een contract tot komende zomer.

