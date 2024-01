‘Valentijn Driessen in een Pino-pak is de beste oplossing voor Sesamstraat’

Lawrence de Munck en Maarten Vledder geven bij AT5 al jarenlang hun ongezouten meningen over hun club Ajax. De twee mannen, die beter bekend staan als Kale en Kokkie, zien hun club langzaam maar zeker naar de top drie van de Eredivisie kruipen na een dramatische seizoenstart. Kale en Kokkie bespreken met Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters onder meer de komst van Jordan Henderson en gaan in op Valentijn Driessen.

"Hij is niet de verlosser, maar wel een toevoeging die je heel goed nodig hebt bij dit jonge Ajax", stelt Kokkie over de komst van Henderson. "Het is ook wel lekker als je er één in het veld hebt die een leider is, die sturing geeft aan al dat soort jonge gasten." Henderson was tussen 2015 en 2023 liefst acht jaar lang de aanvoerder van Liverpool, waarmee hij onder meer de Premier League en Champions League won.

"Als je ziet wat voor jongens bij Liverpool en de nationale ploeg naar hem luisteren, en dat ze allemaal zeggen: 'Hij is een echte leider', dan moet je heel blij wezen dat je zo'n jongen naar de Eredivisie haalt." Henderson kent op het middenveld de nodige concurrenten, zoals Sivert Mannsverk, Silvano Vos, Branco van den Boomen, Kenneth Taylor en Benjamin Tahirovic. De drie eerstgenoemden zijn momenteel nog wel geblesseerd. "De beste speelt, zo simpel is het toch?", stelt Kale.

Kokkie stipt aan dat Henderson op het middenveld op meerdere posities uit de voeten kan: op 6 en op 8. "Ik zou Vos of Van den Boomen heel graag naast hem willen zien. Aan de andere kant: hebben jongens als Taylor zó overtuigd, dat zij standaard een basisplaats verdienen? Wat mij betreft niet. Hoeveel wedstrijden heeft hij nu goed gespeeld?"

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen liet onlangs weten dat hij Davy Pröpper een betere aankoop voor Ajax zou hebben gevonden dan Henderson, maar daar zijn Kale en Kokkie het bepaald niet mee eens. "Ik denk dat Valentijn Driessen in een Pino-pak de beste oplossing is voor Sesamstraat", lacht Kokkie. "Want die man... Of hij nu over Ajax, PSV of Feyenoord praat... Het is alleen maar azijn wat er uit die man komt. Alleen maar azijn."

"Ga die man nou eens volgen", vervolgt Kokkie. "Wanneer heeft die man nou dingen gehad, dat hij het bij het rechte eind had? Ik kan me niets herinneren, dat je zegt: o ja, dat heeft die Driessen toen gezegd. Alléén maar spuien, spuien, spuien. Over Ajax, over Feyenoord, over PSV. Alles wat er gebeurt, is kut."

"Als je als Ajax, in de situatie waarin je nu zit, die gozer (Henderson, red.) kan halen, die negen of tien jaar onderdeel is geweest van het grote Liverpool, dat bij de tien beste clubs van de wereld hoorde, captain is van de Engelse nationale ploeg... En dan ga jij met zoiets komen? Joh, schei lekker uit alsjeblieft."

"En echt, Valentijn Driessen, hijs hem in een Pino-pak, sla die snavel dicht zodat hij voor de rest van zijn leven zijn bek houdt, laat hem rondlopen bij Sesamstraat en klaar. De aandacht voor die man... Ik denk dat ze dan bij iedere club opgelucht ademhalen", besluit Kokkie.

