Valentijn Driessen: ‘Ajax gaat zijn komst in de komende dagen bekendmaken’

Woensdag, 2 augustus 2023 om 23:23 • Mart van Mourik

Valentijn Driessen denkt dat Wesley Sneijder in de komende dagen wordt toegevoegd aan de technische staf van trainer Maurice Steijn. Woensdag werd bekend dat de recordinternational van Oranje in gesprek is gegaan met de F-side om zijn excuses aan te bieden, waarmee hij volgens Driessen de weg richting een rol in de staf van Ajax geplaveid heeft.

“Je kan zien hoe invloedrijk zo’n harde kern van een club is”, vertelt de journalist in een video-item van De Telegraaf. “De F-side accepteert het nu dat Sneijder een rol krijgt binnen de staf. Ik neem aan dat het nu heel dichtbij is, want dit was natuurlijk iets onoverkomelijks, vonden ze ook bij Ajax. Nu krijgt hij de zegen van de harde kern, dus ik denk dat Ajax in de komende dagen bekendmaakt dat hij toetreedt tot de tot de technische staf van Maurice Steijn.”

Enkele weken geleden ontstond er wrijving tussen Sneijder en de F-Side, toen duidelijk werd dat de geboren Utrechter werd gelinkt aan een rol binnen de club. Sneijder heeft zijn liefde voor Utrecht nooit onder stoelen of banken gestoken en dat werd hem niet in dank afgenomen door de fanatieke supportersgroep van Ajax. Inmiddels hebben de partijen gesproken en is de kou uit de lucht.

Of Sneijder daadwerkelijk ‘in de komende dagen’ aan de staf van Steijn wordt toegevoegd, moet nog blijken. Zelf geeft hij, onder meer in gesprek met het Algemeen Dagblad, namelijk aan dat ‘de bal bij hem ligt’ en dat hij ‘ervoor openstaat’. “Het zou kunnen, maar het zou over een paar weken kunnen zijn of over een jaar.” Het gesprek met de F-side is overigens niet gerelateerd aan een eventuele stap naar Ajax, zegt Sneijder zelf. “Dat moet je los van elkaar zien. Dit gesprek had al veel eerder moeten plaatsvinden. Ik zit nu in een fase dat ik veel relativeer en daardoor ook besef dat er veel ellende is die nergens voor nodig is.”