United strikt gewenste spits: Ten Hag mag man van 84 miljoen verwelkomen

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 13:27 • Lars Capiau • Laatste update: 15:16

Manchester United heeft zich versterkt met Rasmus Højlund, zo laat de Engelse club weten via de officiële kanalen. De twintigjarige Deen komt over van Atalanta en tekent een contract voor vijf seizoenen, met een optie voor nog een seizoen. Met de transfer is een bedrag van 64 miljoen pond, omgerekend bijna 75 miljoen euro gemoeid, dat met bonussen nog eens met 9 miljoen euro kan oplopen.

Daarmee heeft Erik ten Hag eindelijk zijn gedroomde spits binnen. De aanvaller stond al langer op het verlanglijstje van de Haaksberger, die met Anthony Martial slechts over één (zeer blessuregevoelige) spits beschikte. Martial kampt overigens momenteel met een hamstringkwetsuur. Marcus Rashford speelde afgelopen seizoen ook veelvuldig in de punt van de aanval, maar komt het beste tot zijn recht vanaf de linkerkant.

Højlund is na Mason Mount (Chelsea) en André Onana (Internazionale) de derde zomerse versterking van the Mancunians. Ten Hag heeft de meeste transfertargets die hij wenste daarmee binnen, nog voor de start van het nieuwe Premier League-seizoen. Atalanta maakt flinke winst op de aanvaller, daar het Højlund een jaar eerder voor 17 miljoen euro overnam van Sturm Graz. Namens Atalanta kwam Højlund tot 10 goals en 4 assists in 34 officiële duels. De Italiaanse club strikte overigens al een vervanger voor Højlund. De 21-jarige El Bilal Touré kwam voor 28 miljoen over van UD Almería en moet de Deen doen vergeten.

Na het voltooien van de transfers van Højlund, Mount en Onana zou Ten Hag nog een positie in zijn selectie willen versterken. De belangrijkste daarvan is een middenvelder. Sofyan Amrabat is de naam die naar verluidt het meest interessant is voor the Red Devils. Hij zal gehaald worden mits Donny van de Beek, Fred of beiden vertrekken uit Manchester. Mochten bovendien Harry Maguire en Dean Henderson vertrekken, zal er gekeken worden naar vervangers voor dat tweetal.