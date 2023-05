‘United en Ten Hag dicht bij komst Frimpong; absolute topclub wil zich roeren’

Zaterdag, 6 mei 2023 om 11:25 • Wessel Antes

Jeremie Frimpong is in verregaande onderhalingen met Manchester United, zo meldt het Duitse BILD. Erik ten Hag ziet in de 22-jarige Amsterdammer van Bayer Leverkusen de ideale vleugelverdediger voor de toekomst. The Red Devils moeten echter waken voor een geduchte concurrent: ook Real Madrid hoopt de Nederlander komende zomer in te lijven.

Nadat diverse Engelse media eerder al berichtten over interesse van Newcastle United en Arsenal, zou United inmiddels de beste papieren in handen hebben. Frimpong ligt in Duitsland nog vast tot medio 2025. Transfermarkt schat zijn waarde in op zo’n 35 miljoen euro. De WK-ganger van Oranje is dan ook bezig aan een ijzersterk seizoen. In 43 wedstrijden was Frimpong goed voor negen doelpunten en tien assists. Leverkusen nam de rechtspoot in januari 2021 voor elf miljoen euro over van Celtic.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Leverkusen hoopt komende zomer een veelvoud van dat bedrag over te houden aan het vertrek van Frimpong, die zijn opleiding genoot bij Manchester City. Opvallend genoeg zijn the Citizens nog niet vaak gelinkt aan de pijlsnelle verdediger, terwijl Kyle Walker op de nominatie zou staan om te vertrekken uit het Etihad Stadium. City heeft met Rico Lewis echter ook al een talentvolle rechtsback in huis.

Mede daardoor lijkt manager Ten Hag met Frimpong komende zomer een nieuwe rechtsback in de gelederen te krijgen. In het rode gedeelte van Manchester zal hij moeten concurreren met Diogo Dalot en Aaron Wan-Bissaka. Mogelijk vertrekt een van deze namen nog om ruimte te maken in het salarisbudget. Madrid zou echter nog een stokje voor de plannen van Ten Hag kunnen steken. De Koninklijke zou in Frimpong de ideale opvolger van Daniel Carvajal zien.