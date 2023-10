Diogo Dalot verschaft United en Ten Hag enige ademruimte met wereldtreffer

Manchester United heeft zaterdagavond een broodnodige overwinning geboekt in de Premier League. Op bezoek bij Sheffield United won de ploeg van Erik ten Hag uiteindelijk na een prachtige treffer van Diogo Dalot: 1-2. Eerder had de ploeg al een voorsprong gepakt via Scott McTominay, die zelf een penalty veroorzaakte waar de gelijkmaker van Sheffield uitviel. Met de driepunter verschaffen United en Ten Hag zichzelf wat ademruimte en klimmen ze naar de achtste plek.

United kampt nog steeds met defensieve problemen, waardoor Ten Hag genoodzaakt werd om Victor Lindelöf als linksback te posteren. Jonny Evans en Harry Maguire stonden voor André Onana geposteerd, waar ook voor Antony en Sofyan Amrabat een basisplekje gereserveerd was. Bij Sheffield United verscheen Gustavo Hamer weer aan de aftrap.

In een zwakke eerste helft van United was het uitgerekend McTominay die de score opende. De Schot sleepte in de vorige wedstrijd tegen Brentford (2-1) met zijn twee doelpunten in een wervelende slotfase drie punten uit het vuur voor the Mancunians. Tegen Sheffield was McTominay wéér goed voor een doelpunt.

Lindelöf passte op Bruno Fernandes, die de bal in een keer hoog de zestien inspeelde. McTominay controleerde de bal knap met zijn borst en haalde uit de lucht uit: 0-1. McTominay wisselde zijn rol als held echter snel in voor die van schlemiel. Na een voorzet toucheerde de Schot de bal met zijn hand en arbiter Michael Oliver wees gedecideerd naar de stip.

Voor Oliver McBurnie was het afmaken van die strafschop een koud kunstje. Onana dook wel naar de goede hoek, maar de pingel viel snoeihard via de binnenkant van de paal binnen: 1-1. Na de verdiende gelijkmaker begon United beter te voetballen. Na een lage voorzet van Marcus Rashford wist Rasmus Højlund de bal net niet binnen te glijden. Aan de andere kant moest Onana redding brengen op een poging van McBurnie.

Op slag van rust mikte Bruno Fernandes een vrije trap op de lat, waar Højlund, wederom na een pass van Rashford, tegen Wes Foderingham aanschoot. Na de theepauze had United weer het betere van het spel. Dat leidde ertoe dat United na zeventig minuten spelen wederom tweemaal dicht bij de voorsprong kwam.

Weer voorkwam het aluminum dat. Een verwoestende afstandsknal van Sofyan Amrabat spatte uiteen op de lat, waarna Bruno Fernandes in de rebound ook nog eens de paal raakte. Een volgend afstandsschot was wel raak. Diogo Dalot haalde weergaloos uit en vond de rechterkruising: 1-2. Daarmee bezorgde de Portugees United de broodnodige drie punten en Ten Hag wat lucht. In de slotfase liet Alejandro Garnacho het na om de voorsprong verder uit te bouwen.