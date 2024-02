Tweet over ‘aankomend schandaal’ zorgt voor commotie; Feyenoord reageert

Woensdagavond zorgde een bericht op X voor behoorlijk wat vraagtekens. Een inmiddels afgeschermd account deelde een cryptische boodschap, waarin stond dat de strijd om plek 2 in de Eredivisie ‘héél spannend’ gaat worden door een ‘aankomend schandaal’. Feyenoord zelf heeft inmiddels gereageerd tegenover 1908.nl en stelt dat de informatie uit de tweet in ieder geval niet over de Rotterdamse club gaat.

1908.nl noemt de boodschapper, X-gebruiker Yousflow, een ‘belangenbehartiger in de voetbalwereld’. “Plek 2 Eredivisie gaat héél spannend worden met aankomend schandaal #heledagen", schreef Yousflow op X. Hoewel zijn tweet viraal ging, bleef het vervolgens angstig stil vanuit zijn kamp. Het bericht is inmiddels meer dan 277.000 keer bekeken.

Een screenshot van het bericht, afkomstig van 1908.nl.

Omdat Feyenoord momenteel de huidige nummer twee van de Eredivisie is, dachten veel mensen dat de inhoud van het bericht over de regerend landskampioen ging. De geruchten verspreidden zich razendsnel en gingen van kwaad tot erger. 1908.nl ging op onderzoek uit.

“Bij 1908.nl gingen de alarmbellen af en nadat de post opgemerkt werd, werd ook het netwerk ingezet”, schrijft het Rotterdamse medium donderdagochtend. “Feyenoord weet intern dat de informatie uit de Tweet de club uit Rotterdam niet betreft. Uit de hoogste gelederen binnen Feyenoord blijkt financieel gezien alles goed in elkaar te steken.”

De website schrijft daarbij een quote vanuit Feyenoord. “Komend weekend audit commissie en alles is al 100% goedgekeurd. Binnen de club zijn er altijd minimaal drie mensen betrokken bij financiële transacties; daarbuiten houdt de Raad van Commissarissen toezicht. Wij hebben niets te verbergen: naar ons lopen dan ook géén onderzoeken."

Solide zege

Hoewel het X-bericht online voor veel commotie zorgde, liet de selectie van Feyenoord zich woensdag van haar sterkste kant zien. De Rotterdammers versloegen AZ in de eigen Kuip met 2-0 dankzij doelpunten van Lutsharel Geertruida en Bart Nieuwkoop.

Feyenoord mag zich daardoor opmaken voor de halve finales van de TOTO KNVB Beker, waarin NEC en SC Cambuur mogelijk de volgende horde zijn. Ook FC Groningen en Fortuna Sittard maken nog kans op de volgende ronde. Zij trappen donderdagavond om 20:00 uur af in de Euroborg.

