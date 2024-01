Tweede club uit Engeland toont interesse in Bundesliga-sensatie Frimpong

Aston Villa onderzoekt de opties om Jeremie Frimpong naar de club te halen, zo melden meerdere Engelse media waaronder Birmingham Live. Een overstap van de Oranje-international lijkt echter sterk, daar Frimpong onlangs zijn contract bij Bayer Leverkusen verlengde tot medio 2028.

In zijn nieuwe verbintenis liet hij een afkoopsom van veertig miljoen opnemen. Leverkusen houdt er rekening mee dat de rechtsback in de zomer van 2024 de club gaat verlaten.

De clausule gaat pas komende zomer in, daarom lijkt het onwaarschijnlijk dat Frimpong deze maand de koploper van Duitsland gaat verlaten. Of Villa gaat wachten tot de zomer of doorschakelt naar een andere optie, is niet bekend.

Mocht het de club uit Birmingham lukken om Frimpong in januari of komende zomer naar Engeland te halen, dan wordt de 23-jarige back herenigd met Moussa Diaby. De Franse vleugelaanvaller werd afgelopen zomer voor 55 miljoen euro overgenomen door Villa.

Het alternatief voor Frimpong heet Alex Baena. De middenvelder van Villarreal wordt net zo duur geacht als Frimpong.

Frimpong staat ook in de belangstelling van Arsenal, zo wist Fabrizio Romano in december al te melden. Volgens Romano toonden ook Bayern München en FC Barcelona al eens interesse.

Frimpong kan Leverkusen dus in januari al verlaten, maar een transfer in de zomer lijkt reëler. De Nederlander staat momenteel met Leverkusen bovenaan in de Bundesliga. De club van manager Xabi Alonso heeft 42 punten verzameld in 16 wedstrijden en staat daarmee 4 punten boven achtervolger Bayern.

