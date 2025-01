Tussenronde Champions League belooft sowieso één absolute kraker

De competitiefase van de Champions League zit erop, en daardoor is het nu duidelijk welke clubs zich rechtstreeks hebben geplaatst voor de achtste finales, welke clubs de tussenronde ingaan en voor wie het toernooi erop zit. Hieronder een overzicht.

Beste acht

Liverpool, FC Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Lille OSC en Aston Villa verzekerden zich van een plek bij de beste acht. Daardoor slaan zij de tussenronde over, en komen ze pas weer in de achtste finales in actie.

Tussenronde

Zestien clubs hebben zich geplaatst voor de tussenronde. Dat zijn Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern München, AC Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, AS Monaco, Stade Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Portugal en Club Brugge.

Hoewel de loting voor de tussenronde nog verricht moet worden, weten alle teams wel al welke twee clubs ze kunnen treffen. In de tussenronde wordt namelijk gebruik gemaakt van koppeltjes. Zo vormen de nummer 9 en 10 van de ranglijst een koppeltje, en zij nemen het op tegen de nummers 23 en 24. Nummers 11 en 12 nemen het dan weer op tegen de nummers 21 en 22. Dat gaat zo door tot de nummers 15 en 16, die in de tussenronde nummers 17 en 18 treffen.

Nummer 9 Atalanta en nummer 10 Borussia Dortmund vormen dus bijvoorbeeld een koppeltje. Eén daarvan gaat het opnemen tegen nummer 23 Sporting Portugal, de ander tegen nummer 24 Club Brugge. Nummer 11 Real Madrid en nummer 12 Bayern München nemen het op tegen nummer 21 Celtic en nummer 22 Manchester City. Dat betekent dat er met Manchester City - Real Madrid of Manchester City – Bayern München sowieso één echte kraker in de tussenronde wordt gespeeld.

Hieronder een overzicht van alle clubs uit de tussenronde met hun twee mogelijke tegenstanders.

Atalanta: Sporting Portugal of Club Brugge

Borussia Dortmund: Sporting Portugal of Club Brugge

Real Madrid: Celtic of Manchester City

Bayern München: Celtic of Manchester City

AC Milan: Feyenoord of Juventus

PSV: Feyenoord of Juventus

Paris Saint-Germain: AS Monaco of Stade Brest

Benfica: AS Monaco of Stade Brest

AS Monaco: Paris Saint-Germain of Benfica

Stade Brest: Paris Saint-Germain of Benfica

Feyenoord: AC Milan of PSV

Juventus: AC Milan of PSV

Celtic: Real Madrid of Bayern München

Manchester City: Real Madrid of Bayern München

Sporting Portugal: Atalanta of Borussia Dortmund

Club Brugge: Atalanta of Borussia Dortmund

De loting voor de tussenronde vindt komende vrijdag plaats. De heenwedstrijden worden gespeeld op 11 en 12 februari, de returns op 18 en 19 februari. De loting voor de achtste finales, kwartfinales en halve finales vindt vervolgens plaats op vrijdag 21 februari.

Uitgeschakeld

Voor twaalf teams zit dit Champions League-seizoen erop. Dat zijn Dinamo Zagreb, VfB Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Bologna, Rode Ster Belgrado, Sturm Graz, Sparta Praag, RB Leipzig, Girona, Red Bull Salzburg, Slovan Bratislava en Young Boys.