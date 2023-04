Tuchel laat veelbesproken Mané terugkeren in basis; ook De Ligt begint

Zaterdag, 22 april 2023 om 14:19 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:36

De opstelling van Bayern München voor het duel met FSV Mainz 05 is bekend. Sadio Mané keert voor het eerst sinds het incident met Leroy Sané weer terug in de basis, terwijl ook Matthijs de Ligt zoals gewoonlijk mag starten. Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui en Daley Blind moeten hopen op een invalbeurt. De wedstrijd begint om 15.30 uur en is te zien op Viaplay.

Mané deelde na afloop van de afgang tegen Manchester City (3-0 verlies) een klap uit aan Sané en kreeg als gevolg daarvan een schorsing en een recordboete van 350.000 euro opgelegd. Na het duel tegen TSG Hoffenheim gemist te hebben, kreeg de Senegalees in de return tegen City weer speeltijd. Mané viel nota bene in voor Sané, die zijn aflosser geen blik waardig gunde. Tegen Mainz zijn de rollen omgedraaid: Mané staat in de basis, terwijl Sané op de bank begint.

Mané is de diepste spits in de 4-2-3-1-formatie van Thomas Tuchel. Achter de Senegalees staan (v.l.n.r.) Alphonso Davies, Jamal Musiala en Thomas Müller geposteerd. Leon Goretzka en Joshua Kimmich vormen het tweemans blok op het middenveld, terwijl João Cancelo, De Ligt, Dayot Upamecano en Josip Stanisic het defensieve viertal zijn. Yann Sommer verdedigt het doel.

Mainz heeft een ongeslagen reeks van negen Bundesliga-wedstrijden opgebouwd: een evenaring van het clubrecord. De ploeg van trainer Bo Svensson staat achtste en die goede klassering is de laatste tijd vooral te danken aan Ludovic Ajorque. De aanvaller, die de eerste zeventien jaar van zijn leven op het eiland La Réunion in de Indische Oceaan doorbracht, scoorde in vier van de laatste vijf wedstrijden. Vier van die laatste vijf duels werden echter ook gelijkgespeeld, waardoor een driepunter uiterst welkom is. Svensson wacht hoe dan ook een bijzonder duel. De Deense oud-centrumverdediger speelde tussen 2009 en 2014 bij Mainz onder Tuchel, die zijn trainerscarrière op het hoogste niveau lanceerde bij die Nullfünfer.

Voor Bayern rest na de uitschakeling in de Champions League tegen Manchester City de strijd om het landskampioenschap. Tuchel kan tegen zijn voormalig werkgever niet beschikken over Benjamin Pavard. De Fransman, die vorige week nog de score opende tegen TSG Hoffenheim (1-1), is geschorst. Der Rekordmeister verloor zijn laatste twee competitiewedstrijden bij Mainz. Daarmee schaarde Svensson zich in een select rijtje: alleen Marco Rose en Julian Nagelsmann wisten deze eeuw in hun eerste twee thuiswedstrijden tegen Bayern te winnen. Doelpunten lijken er hoe dan ook te gaan vallen in de Mewa Arena. Bayern scoorde in zijn laatste 21 wedstrijden en wordt op die ranglijst gevolgd door Mainz met 14.

Opstelling 1. FSV Mainz 05: Zentner; Fernandes, Bell, Hanche-Olsen; Widmer, Barreiro Martins, Kohr, Caci; Lee, Ajorque; Onisiwo.

Opstelling Bayern München: Sommer; Stanisic, Upamecano, De Ligt, Cancelo; Goretzka, Kimmich; Müller, Musiala, Davies; Mané.