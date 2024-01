‘Transfervrij vertrek in de maak? Basisspeler PSV kan tekenen in geboorteland’

André Ramalho staat op het wensenlijstje bij Internacional, zo beweert O Globo. De Braziliaanse club ziet in de centrumverdediger een gewenste kwaliteitsinjectie voor de achterste linie en zou hem graag terughalen naar zijn geboorteland. Ramalho heeft nog een contract tot komende zomer bij PSV.

Ramalho is een van de spelers uit de selectie van PSV die over een aflopend contract beschikt. Volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is de mandekker een van de spelers die kan vertrekken komende zomer.

“Het zou best weleens kunnen dat PSV niet met hem gaat verlengen”, zei Elfrink deze week. “Als je de wedstrijd tegen HSV zag, dan is dat ook wel logisch. Tegelijkertijd moet je hem ook niet onderschatten. Zo slecht heeft hij het dit seizoen tot nog toe ook niet gedaan.”

Ramalho is niet het enige target van Internacional. O Globo weet dat de club nog drie spelers uit Europa heeft geïdentificeerd: Rafael Borré (Werder Bremen), Nahitan Nández (Cagliari) en Henrique Silva (Olympique Lyon).

Dit seizoen kwam Ramalho tot dusver 27 keer in actie onder Peter Bosz, waarvan 16 keer in de Eredivisie. De verdediger is doorgaans verzekerd van een basisplaats. Enkel in grote (Europese) wedstrijden grijpt Bosz soms terug op een centrum met Jerdy Schouten en Olivier Boscagli.

Ramalho werd in het voorjaar van 2021 aangetrokken door PSV, dat 2,5 miljoen euro betaalde aan Red Bull Salzburg. Sindsdien staat de teller op 109 officiële wedstrijden voor de Braziliaan, die vijf keer scoorde en vier keer aangever was.

Internacional eindigde afgelopen seizoen als nummer negen in de Braziliaanse competitie met 55 punten uit 38 wedstrijden. Het nieuwe seizoen gaat op 21 januari van start met een thuiswedstrijd tegen promovendus Avenida.

