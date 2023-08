Transfer Steven Berghuis geen optie meer: ‘Ajax wil hem niet laten gaan’

Maandag, 14 augustus 2023 om 14:35 • Jordi Tomasowa

Steven Berghuis maakt deze zomer geen transfer naar Royal Antwerp. De Belgisch landskampioen wilde de 31-jarige creatieveling graag inlijven, echter wenste Ajax niet mee te werken aan een vertrek. Berghuis had zelfs contact met Marc Overmars, de technisch directeur van the Great Old, zo bevestigt trainer Mark van Bommel.

De Belgische journalist Sacha Tavolieri meldde vorige week dat Berghuis kon rekenen op interesse van Antwerp. Berghuis, die in Amsterdam nog vastligt tot medio 2025, was in Antwerpen in beeld als potentiële opvolger van Calvin Stengs. Laatstgenoemde verkoos een dienstverband bij Feyenoord onlangs boven een langer verblijf in de Belgische havenstad.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Bommel bevestigt bij Radio 538 dat Antwerp interesse in de linkspoot van Ajax had. “Steven is een topspeler, maar het gaat niet door. We hebben genoeg Nederlanders”, benadrukt de oefenmeester lachend. Met Vincent Janssen, Jurgen Ekkelenkamp en Gyrano Kerk spelen er momenteel drie Nederlanders bij Antwerp.

Van Bommel krijgt met een knipoog de vraag of er een quotum op het aantal Nederlanders staat. “Nee, zeker niet. Maar we moeten respecteren dat Ajax hem niet wil laten gaan”, zegt de trainer op meer serieuze toon. Begin augustus gaf Ajax-trainer Maurice Steijn in gesprek met Voetbal International nog aan dat de routinier in de Johan Cruijff ArenA wil blijven. “Berghuis wil super graag bij Ajax blijven. Die is supertrots dat hij het Ajax-shirt draagt."

Berghuis speelt sinds de zomer van 2021 voor Ajax, toen hij de controversiële overstap maakte van aartsrivaal Feyenoord. Met die transfer was vanwege een clausule in zijn contract slechts 5,5 miljoen euro gemoeid. Met Ajax werd Berghuis in zijn eerste seizoen direct landskampioen, al deelde hij in het afgelopen seizoen mee in de malaise.

Tot dusver kwam Berghuis tot 88 officiële wedstrijden in dienst van Ajax, waarin hij goed was voor 23 doelpunten en 25 assists. De Nederlandse recordkampioen kan in de eerste drie competitiewedstrijden van het komende seizoen sowieso al niet beschikken over Berghuis, daar hij een schorsing uitzit voor het slaan van een supporter van FC Twente en het pakken van zijn vijfde gele kaart.