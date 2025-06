Wim Kieft genadeloos hard voor club in Nederland: 'Wat een kutelftal is dat zeg'

Willem II speelt volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De Tilburgers gingen zondag in de finale van de play-offs hopeloos ten onder tegen Telstar (1-3), dat voor het eerst in bijna vijftig jaar Eredivisie-voetbal gaat spelen.

De degradant begon dramatisch aan het thuisduel met Telstar en keek binnen no time tegen een 0-2 achterstand aan. Het werd nog wel 1-2, maar vooral vanwege een zeer zwakke tweede helft speelt Willem II voorlopig niet meer op het hoogste niveau in Nederland.

Wim Kieft keek met verbijstering naar Willem II. ''Wat een kutelftal is dat zeg'', verzucht de analist in KieftJansenEgmondGijp van deze week. ''Die staan achter en doen gewoon niks.''

''Wat een slecht elftal is dat zeg'', zet de hogelijk verbaasde Kieft zijn mening over de Tricolores kracht bij. ''Er zaten 15.000 tot 20.000 mensen daar op de tribune. En dan doe je dit.''

Drama voor Willem II en groot feest bij Telstar. De bescheiden club uit Velsen-Zuid krijgt komend seizoen bezoek van onder meer PSV, Ajax en Feyenoord. Er lijken mooie tijden aan te breken, al is Kieft sceptisch over de slagingskansen van Telstar.

''Dat Telstar gaat het natuurlijk ook nooit redden. Al is het wel leuk'', snapt Kieft ook wel weer dat er in Nederland veel blijdschap is om de promotie van de Noord-Hollanders.

Valentijn Driessen was maandag in Kick-Off van De Telegraaf ook redelijk sceptisch over Telstar en de promotie naar de Eredivisie. ''Een veredelde amateurclub'', zo omschreef hij de omstandigheden op Sportpark Schoonenberg.