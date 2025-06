Juventus gaat 27 miljoen euro betalen en laat de kassa van Ajax rinkelen

Juventus is van plan om Francisco Conceição definitief over te nemen van FC Porto, zo weet La Gazzetta dello Sport te melden. De Italiaanse club gaat 27 miljoen euro overmaken naar Portugal.



Conceição werd afgelopen seizoen door Juventus al gehuurd van Porto. In Italië kwam hij tot 37 duels voor de Oude Dame. Hierin wist hij zes doelpunten te maken en vijf assists af te leveren.



Dat is dus genoeg om Juventus te overtuigen. In zijn huurcontract stond een koopoptie van 27 miljoen euro en die gaat Juventus nu lichten.

Conceição stond eerder in zijn loopbaan onder contract bij Ajax. De vleugelaanvaller kwam in totaal 28 keer in actie voor de Amsterdamse ploeg. Hij maakte één doelpunt en gaf drie assists.



Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat besloot de dribbelaar te verkopen aan Porto voor tien miljoen euro. Dat is dezelfde club waar Ajax hem een jaar eerder van had gekocht.



Ajax heeft volgens Voetbal International een doorverkooppercentage van tien procent op de winst bedongen op de verkoop van Conceição. Door de transfer van de Portugees naar Juventus kan Ajax dus minimaal 1,7 miljoen euro opstrijken.



Het bedrag kan wegens een solidariteitsbijdrage nog oplopen tot 2,9 miljoen euro.