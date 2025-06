Derksen en Genee keren onmiddellijk terug van vakantie voor speciale editie Vandaag Inside

Vandaag Inside keert dinsdagavond terug op de buis met een extra uitzending vanuit de vertrouwde studio. Johan Derksen en Wilfred Genee keren terug van hun vakantie en bespreken tussen 20.30 en 22.30 uur de actualiteiten. Het SBS 6-programma zal met name gaan over de politieke aardverschuiving die Nederland in zijn greep houdt: de val van het kabinet-Schoof.

René van der Gijp ontbreekt tijdens deze speciale uitzending: de oud-rechtsbuiten van PSV geniet op dit moment van een vakantie in het buitenland. Door de extra aflevering van Vandaag Inside vervallen de reguliere programma’s Jelies & Gnodde: Grote Gezinnen Emigreren en De Oranjezomer.

Presentator Johnny de Mol van De Oranjezomer moet dus plaatsmaken voor de eenmalige extra editie van Vandaag Inside.

Genee, Derksen en Van der Gijp sloten op vrijdag 23 mei eigenlijk het televisieseizoen van Vandaag Inside af en zouden pas in augustus terugkeren.

De aanleiding voor deze extra programmering is de val van het kabinet-Schoof, nadat PVV-leider Geert Wilders dinsdagochtend besloot de stekker uit de coalitie te trekken. Asielbeleid bleek het breekpunt: Wilders eiste verregaande maatregelen, maar kreeg daarvoor geen steun van coalitiepartners VVD, NSC en BBB.