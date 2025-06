Ronald Koeman wordt fel na vraag Noa Vahle over pijnlijk onderwerp: ‘Absurd!’

Ronald Koeman ergert zich dinsdag zichtbaar tijdens de persconferentie in Zeist. De bondscoach van het Nederlands elftal beantwoordt enkele dagen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Finland en Malta vragen uit de zaal, en hij wordt duidelijk fel wanneer journaliste Noa Vahle een gevoelig onderwerp aansnijdt.

Tijdens het persmoment vraagt Vahle hoe het gaat met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries, die afgelopen zaterdag de Champions League-finale verloren van Paris Saint-Germain met Inter (5-0).

“Sommige spelers hebben net vakantie gehad, maar anderen niet”, zo begint Vahle haar vraag voor de bondscoach. “Dumfries en De Vrij hebben net de Champions League-finale verloren. Zij moeten straks ook nog naar een WK voor clubteams. Hoe spreek je daar, met name gezien hun fysieke gesteldheid, met hen over? Er zit niet echt een vakantie in voor hen, toch?”

Koeman ergert zich zichtbaar op het moment dat Vahle het WK voor clubs benoemt. “Ik heb al eerder over het WK voor clubteams gezegd dat het absurd is dat dat gespeeld wordt. De clubs zullen er blij mee zijn vanwege het geld.”

“Ik kan me echter niet voorstellen dat een speler die heel veel prijzen heeft gewonnen ook heel blij is met een WK voor clubteams, ten opzichte van een landstitel, Champions League, EK of WK. Je maakt spelers kapot hiermee.”

“Natuurlijk was het een dreun voor zowel De Vrij als voor Dumfries”, vervolgt Koeman. “Het doet pijn als je machteloos bent in zo’n finale. Ze gaan verder. Dumfries heeft door een blessure een tijdje niet gespeeld, dus bij hem is het misschien vooral een stukje mentale vermoeidheid.”

“Er zijn nog wel genoeg dagen tot zaterdag”, besluit Koeman, doelend op de start voor Oranje van de WK-kwalificatiereeks. Eerst volgt een uitduel met Finland, waarna het Nederlands elftal op dinsdag in Groningen speelt tegen Malta.