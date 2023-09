Transfer Deadline Day: St. Jago verlaat Utrecht en maakt binnenlandse transfer

Zaterdag, 2 september 2023 om 08:26 • Laatste update: 08:35

Vrijdagavond om 23:59 uur sloot de transfermarkt in Europa. Welke spectaculaire transfers hebben er nog plaatsgevonden in de laatste 24 uur? Lutsharel Geertruida bleef bij Feyenoord en Davy Klaassen vertrok naar Internazionale. Via dit blog houden we alle binnen- en buitenlandse transfers bij. Uiteraard blijf je ook via de reguliere topics op de hoogte van de meest spraakmakende overgangen op de slotdag van de transferwindow.

Tommy St. Jago verlaat Utrecht en maakt binnenlandse transfer

Tommy St. Jago heeft zijn jeugdliefde FC Utrecht op de laatste dag van de transferperiode verlaten. De 23-jarige centrumverdediger tekent een contract tot medio 2025 bij Willem II. Welk bedrag de Tricolores naar de Domstad overmaken, is niet bekend. In Tilburg moet St. Jago de concurrentiestrijd aangaan met Freek Heerkens en Valentino Vermeulen. Utrecht verkocht op de laatste dag ook Sean Klaiber aan Brøndby IF en liet Ruben Kluivert naar FC Dordrecht vertrekken.

AC Milan verruilt Divock Origi voor Luka Jovic

AC Milan heeft tijdelijk afscheid genomen van Divock Origi. De Belgische spits maakt het seizoen af bij Nottingham Forest. Milan laat de 28-jarige aanvalsleider vertrekken, omdat de club met succes de overstap van Luka Jovic wist af te ronden. De Serviër tekende afgelopen zomer een eenjarig contract bij Fiorentina. Dat contract werd niet verlengd, waardoor hij nu tekent in het San Siro. Jovic werd in 2019 nog voor 63 miljoen euro van Eintracht Frankfurt overgenomen door Real Madrid. In de Spaanse hoofdstad wist hij echter nooit door te breken en verloor hij de concurrentiestrijd van Karim Benzema.

Rapid Wien SK versterkt zich met twee Nederlandse verdedigers

De transfer van Neraysho Kasanwirjo naar Rapid Wien is helemaal rond. De rechtervleugelverdediger, die afgelopen winter nog voor twee miljoen euro overkwam van FC Groningen, maakt het seizoen op huurbasis af in Oostenrijk. Hij krijgt dit seizoen gezelschap van Terence Kongolo. De jeugdexponent van Feyenoord komt op huurbasis over van Fulham, dat hem vorig seizoen nog uitleende aan het Franse Le Havre AC.

FC Utrecht heeft vlak voor het sluiten van de markt nog een vervanger voor Sean Klaiber gecontacteerd

De Domstedelingen nemen Hugo Novoa op huurbasis over van RB Leipzig. De Spaanse back staat bekend als iemand die graag mee opkomt en de hele rechterkant kan bestrijken. Novoa moet in Utrecht gelden als opvolger van Klaiber, die Utrecht na 188 duels verliet voor een avontuur bij het Deense Brøndby IF. Novoa werd afgelopen seizoen nog door Leipzig verhuurd aan het Zwitserse FC Basel. Daar kwam hij tot één doelpunt en drie assists en zeventien duels.

Heracles neemt voormalig Vitesse-spits op huurbasis over

Heracles heeft zich op de slotdag van de transfermarkt versterkt met Mohamed Sankoh. De negentienjarige spits komt op huurbasis over van VfB Stuttgart, dat hem vorig seizoen uitleende aan Vitesse. Sankoh verliet op dertienjarige leeftijd de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam, om te spelen in de academie van Stoke City FC. Via Stoke belandde hij in 2020 bij Stuttgart, dat hem tot nu toe vooral uitleende. Bij Vitesse kwam hij afgelopen seizoen tot 2 doelpunten en 2 assists in 22 optredens. Sankoh zal in Almelo de langdurig uitgeschakelde Jizz Hornkamp moeten vervangen. Hij liep in het duel met Ajax (4-1) een enkelblessure op na een botsing met Gerónimo Rulli.

Zach Booth gaat Carel Eiting vervangen bij FC Volendam

FC Volendam heeft Zach Booth binnen als opvolger van Carel Eiting. De negentienjarige middenvelder wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Leicester City. Booth is een jeugdinternational van de Verenigde Staten en het jongere broertje van FC Utrecht-smaakmaker Taylor Booth. De kersverse aanwinst van Volendam kwam bij Leicester nog niet in aanmerking voor speelminuten, waardoor hij nu vlieguren moet gaan maken in de Eredivisie.

Alex Bangura tekent voor vier seizoenen in Engeland

SC Cambuur heeft vrijdag afscheid genomen van aanvoerder Alex Bangura, die voor vier jaar aan de slag gaat bij Middlesbrough in de Championship. De club uit de Keuken Kampioen Divisie wil zich niet uitspreken over de hoogte van de transfersom, maar heeft wel een bedrag aan het vertrek van de linkervleugelverdediger overgehouden. “Een win-win situatie”, zo stelt technisch directeur Etienne Reijnen. “Alex heeft in de afgelopen jaren een fantastische ontwikkeling doorgemaakt en was op alle fronten klaar voor deze volgende stap.”

Overbodige verdediger verlaat FC Barcelona voor avontuur in de Premier League

Clément Lenglet gaat zijn loopbaan vervolgen bij Aston Villa. De Franse centrumverdediger wordt door FC Barcelona voor een jaar gestald bij the Villains. Lenglet had geen perspectief meer in Catalonië, daar Ronald Araújo, Andreas Christensen, Jules Koundé, Iñigo Martínez en Eric García hoger in de pikorde van trainer Xavi staan. In Birmingham is Lenglet de volgende aanwinst van naam, nadat eerder onder meer Youri Tielemans, Moussa Diaby en Nicolò Zaniolo tekenden.

Ruben Kluivert tekent voor twee jaar bij FC Dordrecht

Ruben Kluivert speelt de komende twee seizoenen voor FC Dordrecht, zo laten de Schapenkoppen weten via de officiële kanalen. De 22-jarige verdediger komt over van FC Utrecht, waar hij zijn wedstrijden in de afgelopen seizoenen voornamelijk in het beloftenelftal speelde. Kluivert wisselt net als zijn oudere broer van club deze zomer, daar de voormalig Ajacied sinds eind juni onder contract staat bij Bournemouth.

Tottenham Hotspur versterkt zich met talentvolle buitenspeler

Tottenham Hotspur heeft op de laatste dag van de transferperiode Brennan Johnson aan de selectie toegevoegd. De club van manager Ange Postecoglou maakt veertig miljoen pond, omgerekend zo’n 47 miljoen euro, over naar Nottingham Forest. The Spurs zagen eerder deze transferperiode Arnaut Danjuma (terug naar Villarreal na verhuurperiode, nu bij Everton) en Lucas Moura (São Paulo FC) vertrekken, daarom was het aantrekken van Johnson als 'topprioriteit' aangemerkt binnen de club.

Chelsea neemt Cole Palmer over van Manchester City

Chelsea heeft andermaal een miljoenentransfer afgerond. De Londenaren betalen 47 miljoen om de 21-jarige middenvelder over te nemen van City. Palmer tekent op Stamford Bridge een contract tot medio 2030, met een optie voor een extra jaar. "Ik heb heel veel zin om te beginnen en voelt geweldig om hier te tekenen", zegt Palmer op de clubwebsite. "Ik heb bij Chelsea getekend vanwege het project." Voor City kwam de linkspoot tot 41 officiële wedstrijden, waarin hij 6 keer scoorde en 2 assists gaf.

Leonardo Bonucci rondt transfer naar Union Berlin af

Leonardo Bonucci heeft zijn transfervrije status ingeruild voor een contract in Duitsland. De inmiddels 36-jarige verdediger heeft bij Union Berlin een contract getekend voor één seizoen, met een optie voor een tweede voetbaljaargang. De voormalig speler van onder meer Juventus en AC Milan was sinds deze zomer transfervrij. Met die Eisernen gaat de Italiaan dit seizoen alsnog de Champions League in.

Gylfi Sigurdsson tekent jaar na vertrek bij Everton in Denemarken

Gylfi Sigurdsson heeft voor één seizoen getekend bij Lyngby BK in Denemarken. De middenvelder uit Ijsland staat daarmee voor het eerst onder contract bij een club na zijn vertrek bij Everton in de zomer van 2022. Sigurdsson raakte in 2021 in opspraak nadat hij werd aangehouden op verdenking van kindermisbruik, maar eerder dit jaar werd hij vrijgesproken van alle aanklachten. Nu gaat de 33-jarige middenvelder de draad weer oppakken op het hoogste niveau in Denemarken.

Voormalig sc Heerenveen-spits Amin Sarr naar VfL Wolfsburg

VfL Wolfsburg heeft zich op Deadline Day versterkt met Amin Sarr, ex-speler van onder meer sc Heerenveen. De 22-jarige Zweed wordt dit seizoen gehuurd van Olympique Lyon. Die Wölfe hebben daarnaast een optie tot koop op Sarr, waardoor de transfer in de zomer van 2024 permanent kan worden. In Frankrijk wist de spits nooit volledig te overtuigen. In 18 wedstrijden voor Lyon kwam Sarr tot slechts 1 doelpunt.

Sparta huurt middenvelder Metinho van Troyes

Sparta Rotterdam heeft in Metinho een nieuwe middenvelder gevonden. De koploper van de Eredivisie huurt de Braziliaan dit seizoen van het Franse Troyes, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Ligue 1. De twintigjarige Metinho liep al enige tijd stage bij Sparta in afwachting van zijn werkvergunning. Technisch directeur Gerard Nijkamp is blij dat de transfer nu rond is. "Metinho was ons al opgevallen als veelzijdige speler, iets dat we hebben teruggezien in de trainingen en oefenwedstrijden de afgelopen weken. Als centrale middenvelder draagt hij zowel aanvallend als verdedigend zijn steentje bij."

Mark van Bommel neemt tijdelijk afscheid van Christopher Scott

Christopher Scott gaat Royal Antwerp tijdelijk verlaten. De Duitse middenvelder wordt dit seizoen verhuurd aan Hannover 96 in zijn thuisland. De club uit de 2. Bundesliga heeft daarnaast een koopoptie bedongen op de 21-jarige Scott. De voormalig jeugdinternational kwam in België amper aan spelen toe en hoopt bij Hannover zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Telstar neemt Robin Polley over van Heracles Almelo

Telstar heeft zich op de slotdag van de transferwindow versterkt met Robin Polley. De 24-jarige verdediger kreeg onlangs van Heracles Almelo te horen dat er op Erve Asito geen toekomst voor hem was. Polley koos daarop eieren voor zijn geld en kiest nu dus voor een avontuur in de Keuken Kampioen Divisie. Hij kan vrijdagavond tegen FC Eindhoven al zijn debuut maken voor de Witte Leeuwen.