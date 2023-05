Toulouse wil Nederlandse enclave in stand houden en komt uit in Eredivisie

Donderdag, 18 mei 2023 om 13:05 • Wessel Antes • Laatste update: 13:13

Thom Haye is onlangs bekeken door Toulouse, zo meldt de Leeuwarder Courant. De 28-jarige middenvelder, die bij sc Heerenveen nog vastligt tot medio 2024, moet bij de Franse bekerwinnaar de Nederlandse enclave in stand houden nu Stijn Spierings en Branco van den Boomen deze zomer transfervrij vertrekken. In Toulouse kan Haye zich nog wel voegen bij landgenoten Zakaria Aboukhlal, Thijs Dallinga en Said Hamulic. Eerder werd de controleur gelinkt aan het Engelse Sunderland.

Volgens journalist Sander de Vries is Haye bij Toulouse opgevallen door zijn goede data. De rechtspoot is een van de beste lange passers van Europa. De Fransen hebben de Amsterdammer inmiddels al in het echt bekeken en de vraag is nu of ze concreet gaan worden. Daarbij is het ook de vraag of Toulouse op tijd komt: Sunderland wil Haye ondanks het mislopen van promotie naar de Premier League nog altijd halen. Volgens Transfermarkt is hij momenteel zo’n twee miljoen euro waard.

Haye is een van de sterkhouders op het middenveld van Heerenveen.

Haye speelt sinds januari 2022 voor Heerenveen, dat destijds zo’n 750.000 euro overmaakte aan NAC Breda. Sindsdien kwam de middenvelder in 48 officiële wedstrijden in actie voor de Friezen, waarin hij goed was voor twee treffers en acht assists. Haye speelde in het buitenland eerder voor het Italiaanse US Lecce. In Nederland stond hij in het verleden onder contract bij AZ, Willem II, NAC en ADO Den Haag. Haye speelde in totaal negen interlands voor Jong Oranje.

Toulouse is komende zomer met name op zoek naar versterkingen op het middenveld, daar sterkhouders als Spierings en Van den Boomen vrijwel zeker transfervrij vertrekken. Zij zouden onder meer de gehele Nederlandse top achter zich aan hebben. Ali Dursun, zaakwaarnemer van Spierings, liet al weten dat zijn cliënt erg in trek is. “Er is veel aan de hand rond Stijn. Het gaat om grote clubs. Met alle respect, maar Stijn is op een leeftijd en op een punt in zijn loopbaan dat hij een echt grote stap kan en moet maken”, aldus Dursun in gesprek met Voetbal International.