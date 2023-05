Terugkeer van Messi en twee andere zaken deze zomer topprioriteit voor Barça

Zaterdag, 27 mei 2023 om 12:55 • Noel Korteweg

Barcelona heeft deze zomer drie topprioriteiten, zo meldt Mundo Deportivo. De Catalanen hebben eind april een haalbaarheidsplan – wat gaat over de financiële mogelijkheden van de club – ingediend bij LaLiga en als die wordt goedgekeurd, gaat Barça de contractverlengingen van Ronald Araújo en Gavi registreren. Als dat eenmaal is gebeurd, is de terugkeer van Messi de volgende topprioriteit voor Barcelona.

Sergio Busquets en Jordi Alba maakten onlangs bekend na dit seizoen te vertrekken bij de kersverse kampioen van LaLiga. Barcelona is daardoor van hun salaris af, waardoor het salarishuis flink is afgenomen. Eerder werd al duidelijk dat de Catalanen tweehonderd miljoen euro moeten besparen om aan de regels van LaLiga te voldoen. Barça wacht nu op een go van LaLiga op het haalbaarheidsplan.

Als de Spaanse competitie akkoord is, dan worden eerst de nieuwe contracten van Araújo en Gavi geregistreerd. Vervolgens is de terugkeer van Messi topprioriteit voor Barcelona. De 35-jarige superster is over ruim een maand transfervrij nadat hij besloot om zijn contract niet te verlengen bij Paris Saint-Germain. De zaakwaarnemers van de Argentijn hebben volgens Mundo Deportivo naar andere clubs geluisterd voor het geval dat het Barça niet lukt om hem vast te leggen. De Catalanen zijn zelf ‘overtuigd dat ze een deal kunnen sluiten met de beste speler ter wereld’, aldus de Spaanse krant.

Messi staat nog altijd in de belangstelling van Inter Miami, terwijl hij ook een aanbieding van Al-Hilal op zak heeft. De zevenvoudig Ballon d’Or-winnaar zou per jaar zeshonderd miljoen euro (!) kunnen verdienen in Saudi-Arabië. Mundo Deportivo meldt dat Messi zijn keuze niet gaat baseren op geld. De Argentijn wil het liefst in een Europese topcompetitie actief blijven. Barcelona zal nadat het een go heeft gekregen van LaLiga ook de nieuwe contracten van Marcos Alonso, Alejandro Baldé en Sergi Roberto gaan registreren.