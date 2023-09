Terem Moffi zet MbappÃ© in de schaduw en bezorgt PSG eerste nederlaag

Terem Moffi zet Mbappé in de schaduw en bezorgt PSG eerste nederlaag

Vrijdag, 15 september 2023 om 22:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:10

Paris Saint-Germain is tegen de eerste nederlaag van dit seizoen in de Ligue 1 aangelopen. Trainer Luis Enrique zag zijn elftal vrijdagavond in het Parc des Princes met 2-3 verliezen van OGC Nice. Een flinke tegenvaller, enkele dagen voor het Champions League-duel met Borussia Dortmund. Kylian Mbappé scoorde voor PSG en is nu vijftien duels op rij betrokken bij tenminste een doelpunt, waarmee hij zich schaart in een rijtje met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Terem Moffi was de grote held bij Nice met twee goals en een assist.

Nice nam brutaal de leiding na twintig minuten spelen. Mbappé verspeelde de bal op eigen helft en het was uiteindelijk Terem Moffi die de bal van dichtbij in de rechterbenedenhoek schoot: 0-1. Mbappé was getergd en zorgde eigenhandig voor de gelijkmaker na bijna een half uur spelen. De aanvaller schoot op aangeven vanaf rechts van Achraf Hakimi en vanaf rand zestien keihard raak: 1-1. Kort daarvoor had Ousmane Dembélé al kunnen scoren, maar de vleugelaanvaller faalde hopeloos toen hij alleen voor de doelman van de bezoekers opdook. Een gelijke stand halverwege, al keek PSG kort na de hervatting weer tegen een achterstand aan.

?????? ?????? ??????, Nice op voorsprong in Parijs! ?? Kylian Mbappé lijdt balverlies en Terem Moffi benut de buitenkans: 1-0 ?#ZiggoSport #Ligue1 #PSGOGCN pic.twitter.com/UwttJby3jL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 15, 2023

De uitblinkende Moffi bereikte na een fraaie individuele actie de achterlijn, om vervolgens collega-aanvaller Gaëtan Laborde te bedienen. Laatstgenoemde wist van dichtbij de 1-2 tegen de touwen te werken. Het werd in de tweede helft nog erger voor PSG toen de soms ongrijpbare Moffi vanaf rechts naar binnen trok, om vervolgens in de linkerbenedenhoek raak te schieten: 1-3. De aanvaller trok zijn shirt uit en vierde de fraaie treffer met de meegereisde fans. De gele kaart die hiervoor volgde leek hem niet te deren. Mbappé maakte het duel nog spannend met een halve omhaal in de verre hoek, maar ondanks de zes minuten aan blessuretijd was een nederlaag niet meer te voorkomen.

Man van de wedstrijd: ?????????? ?????????? ????? PSG raakt nog dieper in de problemen.. Na een doelpunt en een assist schiet de Nice-spits wederom raak! ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGOGCN pic.twitter.com/feMZGD2yrr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 15, 2023