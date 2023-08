Ten Hag stuurt sterkst mogelijke basis het veld in bij Manchester United

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 12:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:18

Erik ten Hag heeft de opstelling van Manchester United bekendgemaakt voor de oefenwedstrijd tegen RC Lens. De Nederlander kiest onder meer voor Alejandro Garnacho en Diogo Dalot, wat betekent dat Jadon Sancho en Aaron Wan-Bissaka op de bank beginnen. Ook is er geen basisplaats voor Donny van de Beek. Tyrell Malacia ontbreekt in de wedstrijdselectie. Het duel vangt om 13.45 uur aan.

United kent qua resultaten tot dusver een wisselvallige voorbereiding. Waar de eerste drie wedstrijden tegen Leeds United, Olympique Lyon en Arsenal werden gewonnen zonder een treffer te incasseren, gingen de oefenduels met Wrexham, Real Madrid en Borussia Dortmund verloren. Het duel met Lens vormt de voorlaatste krachtmeting voor de start van de Premier League. Zondag neemt de ploeg van Ten Hag het nog op tegen Athletic Club.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De in Haaksbergen geboren oefenmeester kiest er tegen Lens voor om te starten met een defensie bestaande uit Dalot, Raphaël Varane, Lisandro Martínez en Luke Shaw. Zij zien dat het doel wordt verdedigd door André Onana. Casemiro, Mason Mount en Bruno Fernandes vormen het middenveld, terwijl Garnacho en Antony Marcus Rashford van aanvoer moeten voorzien. Laatstgenoemde krijgt concurrentie van Rasmus Højlund.

Opstelling Manchester United: Onana; Dalot, Varane, Martínez, Shaw; Casemiro, Mount, Bruno Fernandes; Antony, Garnacho, Rashford.

Ter info: er is momenteel een technisch probleem met de Live meepraten-artikelen, waardoor je helaas niet kunt meechatten. Onze excuses voor het ongemak. We werken aan een oplossing. Dit topic kan worden gebruikt om mee te praten over Manchester United - RC Lens.