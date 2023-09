Ten Hag laat ‘man van 38 miljoen euro’ definitief vertrekken na komst Evans

Dinsdag, 5 september 2023 om 09:24 • Wessel Antes

Eric Bailly is niet langer speler van Manchester United. De 29-jarige centrumverdediger uit Ivoorkust heeft een eenjarig contract getekend bij Besiktas in de Süper Lig. Zodoende laat Bailly, die in 2016 nog voor 38 miljoen euro overkwam van Villarreal, the Red Devils na zeven jaar achter zich. Indien de samenwerking tussen Bailly en Besiktas bevalt, kan in goed overleg worden besloten dat hij twee seizoenen langer blijft in Istanbul. In Turkije is de transfermarkt tot 15 september open, waardoor een uittocht van de mandekker op Old Trafford nog gerealiseerd kon worden.

In Manchester wist Bailly de hoge verwachtingen na zijn komst nooit waar te maken. Ook dit seizoen hoefde de rechtspoot niet te rekenen op veel speeltijd, daar hij Raphaël Varane, Harry Maguire, Victor Lindelöf, Lisandro Martínez en Jonny Evans voor zich moest dulden in de selectie van manager Erik ten Hag. Bij Besiktas moet Bailly concurreren met onder meer Daniel Amartey, Tayyip Talha Sanuc, Omar Colley, Emrecan Uzunhan en Necip Uysal, die in Istanbul de aanvoerdersband draagt.

Bailly, die mede door veelvuldig blessureleed nooit wist te slagen bij United, speelde in totaal 113 officiële wedstrijden voor de club. Daarin was de verdediger goed voor één doelpunt en één assist. Als Red Devil won Bailly in het seizoen 2016/17 de Europa League. In 2017 voegde hij de League Cup en de Engelse Super Cup toe aan zijn palmares. Vorig seizoen speelde Bailly op huurbasis voor Olympique Marseille. Namens de Franse club kwam hij tot 23 officiële duels.

Voordat Bailly naar Engeland trok stond hij te boek als een groot verdedigend talent bij Villarreal. De 49-voudig international van Ivoorkust is hedendaags volgens Transfermarkt slechts 5 miljoen euro waard. Bailly is de tiende zomeraanwinst van Besiktas, dat eerder onder meer Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain en Ante Rebic presenteerde. Het is nog onduidelijk of United een transfersom ontvangt voor de Ivoriaan, die over een contract tot medio 2024 beschikte.