Verbannen verdediger tekent dag na contractontbinding bij Villarreal

Eric Bailly vervolgt zijn carrière bij Villarreal, zo maakt de club uit LaLiga bekend. De Ivoriaan ondertekent een contract tot medio 2025 bij de club waar hij eerder al voor speelde. Bailly was transfervrij, nadat hij werd verbannen bij Besiktas.

Besiktas maakte op 11 december bekend dat naast Bailly ook Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal en Jean Onana per direct uit de selectie waren gezet. De reden voor de straf van het vijftal was ‘aanhoudende slechte prestaties’.

Al snel daarna werd bekend dat Villarreal wel oren had naar een hernieuwde samenwerking met de Ivoriaan, die zelf ook interesse had. Nadat Besiktas vrijdag bekendmaakte dat het contract van Bailly 'in onderling overleg' was ontbonden, lag de weg naar Spanje voor Bailly open.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Villarreal maakt zaterdag bekend dat Bailly de medische keuring succesvol heeft doorstaan. Zondag traint Bailly voor de eerste keer mee met zijn nieuwe teamgenoten. Bailly is zoals gezegd geen onbekende in Villarreal. De 29-jarige mandekker kwam in de winterse transferperiode van het seizoen 2014/15 voor 5,7 miljoen euro van Espanyol.

Bailly ontwikkelde zich tot absolute sterkhouder en kwam tot 47 duels voor el Submarino Amarillo. De stopper werd toen getraind door trainer Marcelino, die goede herinneringen aan hem bewaart én nu ook de trainer van de club is. Onder Marcelino debuteerde Bailly voor de nationale ploeg van Ivoorkust en bereikte hij in het seizoen 2014/15 de halve finale van de Europa League. Een seizoen later eindigde Villarreal knap vierde in LaLiga.

Na anderhalf jaar meldde Manchester United zich voor de centrumverdediger, die Villarreal 38 miljoen euro opleverde. Bailly zou zes jaar in Manchester actief zijn. Hij speelde 113 duels voor United, maar kwam de laatste jaren steeds minder aan spelen toe. In het seizoen 2022/23 werd Bailly verhuurd aan Olympique Marseille, dat een optie tot koop bedong.

Bailly overtuigde echter niet genoeg en keerde aan het eind van het seizoen terug bij United, waar hij geen toekomst had onder manager Erik ten Hag. Besiktas haalde de 49-voudig international transfervrij naar Istanbul, maar een gelukkig huwelijk werd het nooit. Bailly kampte met blessureleed en zat lang niet altijd bij de selectie. Twee dagen na zijn dramatische optreden tegen stadgenoot Fenerbahçe (1-3 nederlaag) zette Besiktas de vijf bovengenoemde spelers uit de selectie.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties