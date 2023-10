Tafel Vandaag Inside uiterst kritisch op Steijn: ‘Dan ben je toch gek?!’

Donderdag, 12 oktober 2023 om 10:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:49

De tafel van Vandaag Inside is kritisch op Maurice Steijn. De analisten vinden het volkomen onbegrijpelijk dat Steijn er bij zijn aanstelling als trainer van Ajax mee instemde om het aankoopbeleid volledig in de handen van de inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat te leggen.

Ajax staat na een historisch slechte seizoenstart zestiende in de Eredivisie. Toch denkt de clubleiding nog niet aan een ontslag van Steijn. “Ik vind het zo raar dat Steijn niets te verwijten valt”, zegt Job Knoester. Als hij geen stem heeft gehad in het aankoopbeleid van Ajax, dan heeft hij niet goed onderhandeld.” René Van der Gijp haakt daar vervolgens op in. “Hij heeft daar ook gewoon voor getekend, hè.”

“Dan ben je toch gek?!”, vervolgt Van der Gijp. “Bij geen enkele club in de wereld wordt een trainer niet betrokken bij het aankoopbeleid. Daar wordt altijd mee gecommuniceerd. Steijn heeft daar gewoon voor getekend, omdat het van hem niet hoefde.”

“Dat maakt duidelijk dat Steijn zo ontzettend blij was dat hij naar Ajax kon”, stelt Johan Derksen. “Hij heeft overal genoegen mee genomen, maar dat heeft meteen zijn eigen ondergang betekend.”

“Het is onervarenheid en blijdschap. Kijk: Steijn is trainer geweest van NAC Breda, VVV-Venlo en Sparta. Misschien had hij een keer naar sc Heerenveen gekund, maar onder normale omstandigheden was Ajax nooit voor hem gekomen. Al vind ik niet dat hij kampioen met Ajax zou moeten worden met spelers van het tweede niveau uit het buitenland”, aldus Derksen.

Rob Jansen

Zaakwaarnemer Rob Jansen kraakt het handelen van Steijn en diens agent eveneens in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Jansen vindt het ook apart dat Steijn zich niet kon bemoeien met de aankopen van Ajax. “Dat is onmogelijk voor een trainer. Dat hij met die spelersaankopen weinig te maken had zou ook kunnen. Maar volgens De Telegraaf waren ze bij het tekenen overeengekomen, dat Steijn zich niet mocht bemoeien met de aankopen. Als daarvoor getekend is, dan moet je als zaakwaarnemer ook afvragen wat je nou aan het doen bent.”

Toch denkt Jansen dat Steijn een betere trainer wordt door de sportieve crisis waar hij nu mee moet dealen bij Ajax. “Hij is nu in een hel terechtgekomen. Maar weet je wat het voordeel is voor hem? Hij gaat zijn naam maken voor de toekomst. Hij leert hier zo veel, dat hij hierna een betere trainer zal zijn dan toen hij begon bij Ajax. Het is begrijpelijk dat dit vreselijk voor hem is elke dag. Dat snap ik volkomen.”