Sven Mislintat vertelt wat de opvolger van Heitinga bij Ajax wél moet hebben

Donderdag, 1 juni 2023 om 15:52 • Guy Habets • Laatste update: 16:09

Sven Mislintat heeft in een bericht op de website van Ajax tekst en uitleg gegeven over zijn beslissing om niet verder te gaan met John Heitinga als hoofdtrainer. De directeur voetbalzaken van de Amsterdammers wil in een 'lastige periode voor de club' graag een coach met ervaring voor de groep hebben, maar is Heitinga wel heel dankbaar.

Mislintat liet Heitinga donderdag weten dat de club voor een meer ervaren coach kiest. "Op persoonlijk vlak was het een zware beslissing en niet makkelijk om het hem te vertellen", zo valt er te lezen op de clubsite van Ajax. "John is op een lastig moment ingestapt om de club te helpen en dat heeft hij met volle overtuiging gedaan. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor. Ik heb wel de conclusie getrokken dat Ajax nu een meer ervaren trainer voor de groep moet hebben. Voor de fase waarin we zitten en om Ajax beter te laten presteren dan het afgelopen seizoen, is dat van groot belang."

De lastige situatie waarin Heitinga in moest stappen en de clubliefde die hij toen tentoonspreidde, spreken wel in het voordeel van de voormalig Oranje-international. Mislintat wil de voormalig verdediger dan ook gaan helpen. "Het was een moeilijke periode, Ajax stond vijfde en is uiteindelijk op de derde plaats geëindigd. Hij heeft de afgelopen maanden veel geleerd en wij willen graag een rol spelen bij zijn verdere ontwikkeling en John aan de club verbonden houden." Mislintat gaf later tijdens een besloten persconferentie ook te kennen dat hij niet verwacht dat Heitinga assistent zal worden bij het eerste elftal.

Heitinga zelf gaf zondag na het verloren Eredivisie-duel met FC Twente (3-1) aan in de loop van deze week duidelijkheid te krijgen over zijn toekomst bij Ajax. “Er gaat snel duidelijkheid komen, voor mij, voor de club, voor iedereen. We moeten verder”, vertelde Hetinga tegenover ESPN. “Ik ga het niet vastpinnen op een dag, want dan krijg je weer een explosie van de media. Als er duidelijkheid is, dan hoor je het wel. Ik heb nu al twee, drie keer gezegd dat er aankomende week duidelijkheid komt.”