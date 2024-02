‘Sutalo moet per direct naar de tribune bij Ajax en je moet spelen met...’

Khalid Boulahrouz is allerminst overtuigd van Josip Sutalo, zo laat de oud-prof weten bij het programma Rondo van Ziggo Sport. Boulahrouz ziet de Ajax-verdediger wekelijks schutteren en zou hem naar de reservebank verwijzen.

De tafelgasten van Rondo bespreken de kwetsbaarheid van de Amsterdammers in het thuisduel met NEC (2-2), waarin Ajax verre van overtuigend speelde en een late tegentreffer incasseerde.

"Je hebt Sutalo, bijvoorbeeld", gooit Boulahrouz de naam van de Kroatische mandekker op tafel. "Dat is dan een aanvoerder (Jordan Henderson droeg tegen NEC de band, red.). Die is dan voor twintig miljoen gehaald, maar staat te voetballen..."

"Het is ongelofelijk dat Sutalo nog speelt", vervolgt de analist. "Ik zou hem er per direct uithalen en op de bank of tribune zetten, want je hebt er helemaal niks aan. En dat gaat ten koste van zo'n Hato, want die moet dan linksback gaan spelen, wat hij ook niet prettig vindt."

"Ik zou dan lekker met Rensch en Hato gaan spelen, want zij weten wel wat het Ajax-spelletje is." Tijdens het gelijkspel met de Nijmegenaren vormden Devyne Rensch en Sutalo het centrale duo en waren Tristan Gooijer en Jorrel Hato de vleugelverdedigers.

Rafael van der Vaart ziet nog een speler die het heel lastig heeft bij Ajax: Kenneth Taylor. "Sutalo gaat naar huis, wij zeggen er dan wat over, maar hij krijgt bijna niks mee. Hij weet heus wel dat het slecht gaat, maar hij krijgt niks mee. Taylor, daarentegen, is een jongen van de club."

Van der Vaart vermoedt dat Taylor veel last ervaart van de kritiek die de middenvelder te verduren krijgt dit seizoen. "Dat gaat in je lichaam zitten. Je bent blij als er een uitwedstrijd op het programma staat. Daar moet je doorheen."

