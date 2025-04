Supporters Club Brugge zingen luidkeels dezelfde zin bij terugkeer Noa Lang

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die eenmalig terug is bij zijn oude werkgever Club Brugge.

Lang, die tussen 2020 en 2023 actief was voor Club, was zondag eenmalig terug in het Jan Breydelstadion. De rechtspoot speelde 125 wedstrijden voor de Belgen, waarin hij goed was voor 38 goals en 34 assists. Lang won twee landstitels en twee Supercups bij Club.

Hij zou daar voorafgaand aan de wedstrijd wat vragen beantwoorden bij Bar Breydel, waarna hij ook de aftrap voor de wedstrijd tegen Genk verzorgde.

Op beelden op de Instagram-pagina van Club is onder meer te zien hoe Lang uiterst gastvrij wordt ontvangen door de Belgische supporters, waarbij meerdere nummers van de PSV-aanvaller worden gedraaid. Lang signeert ook ballen en sjaals.

Aan de sfeer rondom het stadion is af te leiden dat de supporters meer dan blij zijn met het bezoek van Lang. “Noa is een Brugge boy”, zo scanderen de Belgen massaal.

Zondag speelt Club de belangrijke wedstrijd op speeldag 3 van de kampioenschapsronde in België. De bezoekers uit Genk staan momenteel bovenaan, met Club op plaats drie. Het gat tussen beide ploegen is voorafgaand aan de wedstrijd vier punten.