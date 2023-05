Superclásico ontaardt mede door ex-AZ'er in totale chaos: 7x rood in 5 minuten

Maandag, 8 mei 2023 om 09:38 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:41

De Argentijnse Superclásico tussen River Plate en Boca Juniors is zondagnacht traditiegetrouw in chaos uitgemond. In blessuretijd deelde arbiter Darío Herrera liefst zeven rode kaarten uit, waaronder een voor Boca-trainer Jorge Almirón. Er ontstond een vechtpartij nadat River Plate in blessuretijd de winnende treffer maakte. Voormalig AZ-keeper Sergio Romero was een van de aanstichters.

De Superclásico tussen River Plate en Boca Juniors – de aartsrivalen uit Buenos Aires – garandeert al sinds de allereerste editie een heetgebakerde strijd. In het verleden vielen er zelfs doden en ook zondag liepen de gemoederen weer hoog op. Nadat River Plate-spits Miguel Borja in minuut 90+3 uit een strafschop de openingstreffer verzorgde, kwam er een vechtpartij op gang. Ook Romero was daarbij betrokken, al bleef de Boca-keeper gevrijwaard van een rode prent.

Here’s the seven minutes of carnage in the Superclásico from River Plate’s Miguel Borja scoring the winning penalty against Boca Juniors to the full on melee afterwards. ???? pic.twitter.com/kNebp7tSXA — Roberto Rojas (@RobertoRojas97) May 7, 2023

Die bleven bewaard voor Ezequiel Centurión, Elías Gómez, Agustín Palavecino (River Plate), Nicolás Valentini, Ezequiel Fernández en Miguel Merentiel (Boca Juniors). Ook Boca-trainer Jonge Almirón kreeg rood. Uiteindelijk liep de blessuretijd door de knokpartij op naar negentien minuten, terwijl er aanvankelijk maar vier minuten waren bijgeteld.

Het grootste kaartenfestijn dit seizoen was het echter niet voor Boca. Eerder deze jaargang kreeg de club liefst vijfmaal rood in een ontmoeting met Racing Club, waardoor er maar zes veldspelers op het veld overbleven. Daardoor werd het duel omgezet in een reglementaire 3-0 overwinning voor Racing Club.