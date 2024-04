Sturing geeft seizoen Vitesse nu al op en vreest dat uitspelen niet mogelijk is

Edward Sturing lijkt de handdoek in de ring te hebben gegooid. Na afloop van het verloren Eredivisie-duel met PSV (6-0) verschijnt de trainer van Vitesse verslagen voor de camera van ESPN. “Zeven punten in vier wedstrijden gaan we niet meer goedmaken”, aldus Sturing.

Vitesse ging zaterdag hard onderuit op bezoek bij PSV. In het Philips Stadion was de ploeg van trainer Peter Bosz veel te sterk voor hekkensluiter Vitesse: 6-0. Luuk de Jong was tweemaal trefzeker en is met 26 goals de nieuwe topscorer van de Eredivisie. Verder kwamen ook Johan Bakayoko, Malik Tillman, André Ramalho en Hirving Lozano tot scoren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Voorafgaand aan de wedstrijd maakte Sturing al duidelijk dat de financiële problemen van Vitesse dusdanig groot zijn, dat de club mogelijk het seizoen niet eens meer kan uitspelen in de Eredivisie.

"Daar is ook een probleem, een liquiditeitsprobleem, ook voor dit seizoen. Daar zijn we nog druk mee. We hebben wel een groot probleem, dat heeft de directie ook gezegd", zei Sturing voorafgaand aan de nederlaag.

Na afloop van de wedstrijd tegen PSV herhaalt Sturing zijn uitspraken en maakt hij duidelijk te vrezen voor een faillissement. “Wat ik begrepen heb is dat we nog geld nodig hebben om het seizoen helemaal uit te kunnen spelen.” Niet alleen op financieel gebied, maar ook op sportief vlak valt het doek zo goed als zeker.

“Of het klaar is nu? Ja, het wordt nu lastig. Met nog vier wedstrijden te gaan staan we zeven punten achter. Dat gaan we niet redden. Als je kijkt naar hoe we spelen en naar de punten die we de laatste weken hebben laten liggen, dan wordt het lastig.”

“We komen heel moeilijk tot scoren. We hebben dit seizoen pas vier wedstrijden gewonnen. Ik ben altijd heel positief, maar ook realistisch”, aldus Sturing.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties