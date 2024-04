Vitesse-trainer Sturing heeft na degradatie heldere boodschap voor eigen spelers

Edward Sturing blijf ondanks de degradatie van Vitesse veel van zijn spelers eisen. Vrijdag werd bekend dat de Arnhemmers door een puntenstraf volgend seizoen hoe dan ook degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie, maar volgens de trainer in de GelreDome is dat geen reden voor de Vitesse-spelers om in de resterende wedstrijden niet alles te geven. "Wie niet meer wil of kan, moet zich maar bij mij melden."

In gesprek met De Gelderlander gaat Sturing kort in op de degradatie van zijn club. De coach heeft daarbij een heldere boodschap voor zijn pupillen.

"We zullen de laatste vier wedstrijden alles moeten blijven geven", is Sturing stellig. "Je voetbalt ook voor je toeschouwers. Wie niet meer wil of kan, moet zich maar bij mij melden. Dan speelt die niet meer. Ik weet dat het moeilijk is, maar we moeten verder."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het afdalen naar het tweede niveau 'komt hard aan' bij de oefenmeester, maar toch is hij opgelucht. "Het belangrijkste is dat we de licentie behouden, dat er ook volgend seizoen betaald voetbal is in Arnhem", aldus Sturing.

De trainer werd in november 2023 op interim-basis aangesteld als nieuwe hoofdcoach in de GelreDome. 'Edje-interim' nam het stokje over van Phillip Cocu, die even daarvoor zijn ontslag had ingediend.

In december maakte Vitesse bekend dat het het seizoen ging afmaken met Sturing als hoofdtrainer. Met hem aan het roer hoopten de Gelderlanders de weg omhoog in te zetten.

Het aanstellen van een nieuwe coach bleek tevergeefs. Vitesse stevende ook voor de puntenmindering al af op degradatie. Met nog vier speelrondes te gaan moest de ploeg zeven punten goedmaken, een missie die door Sturing zelf als nagenoeg onmogelijk werd bestempeld.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties