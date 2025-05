Stunt in de Azerion Vrouwen Eredivisie: 104-voudig international Jill Roord (28) keert terug

Jill Roord verlaat Manchester City voor FC Twente. De 28-jarige middenvelder van de Oranje Leeuwinnen heeft voor drie seizoenen getekend in Enschede.

Roord, 104-voudig international, is uitgegroeid tot een grote naam in het Nederlandse vrouwenvoetbal. Sinds 2017 speelde ze voor Bayern München, Arsenal, VfL Wolfsburg en Manchester City.

Deze zomer keert Roord terug bij haar jeugdliefde Twente. Tussen 2012 en 2017 speelde ze al in het vrouwenelftal van de Tukkers.

Roord gaat spelen met rugnummer 10. Op de clubwebsite van Twente legt de middenvelder uit waarom ze nu al terugkeert naar Nederland.

“Ik heb lang in het buitenland bij fantastische clubs gespeeld en acht jaar lang alles gegeven. De afgelopen jaren ben ik mijn plezier in voetbal en mijn geluk steeds meer verloren, en dat ga ik hier, dat voel ik nu al, direct terugvinden”, aldus Roord.

Roord is nog lang niet klaar. “Ik heb nog veel ambities. FC Twente is altijd mijn club geweest en met je eigen club presteren is het mooiste wat er is. Ik hoop daar een belangrijke rol in te spelen.”

Ook technisch manager Rene Roord komt aan het woord. “Ik ben natuurlijk bijzonder verheugd dat wij met Jill zo’n topspeelster naar FC Twente hebben teruggehaald. Ook voor haar is de cirkel nu rond.”

“Ik heb ook een dubbel blij gevoel als vader, als familie, dat je dochter weer gaat spelen bij de club waar het allemaal begonnen is in het betaalde voetbal. Het laat tevens de ambities zien van FC Twente en de betrokken personen, dat we zo’n toptransfer hebben gerealiseerd”, besluit Roord senior.