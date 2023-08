Steven Berghuis is in persoonlijk gesprek met Steijn helder over toekomst

Zondag, 6 augustus 2023 om 20:47 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:39

Steven Berghuis speelt komend seizoen nog bij Ajax. Na afloop van de verloren oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund (3-1) vertelt trainer Maurice Steijn aan Voetbal International dat de aanvallende middenvelder beloofd heeft in de huidige transferzomer niet te vertrekken uit Amsterdam. Ook Davy Klaassen blijft zo goed als zeker bij Ajax.

“Berghuis wil bij Ajax blijven”, geeft de coach aan in gesprek met het weekblad. “Klaassen ook. Althans, laat ik het zo zeggen: met Berghuis heb ik gisteren gesproken. Die is supertrots dat hij het Ajax-shirt draagt. Die wil super graag bij Ajax blijven. Met Davy heb ik dat gesprek nog niet gehad. Maar ik heb ook nog geen signalen dat hij weg wil.”

“Zolang zij niet aangeven dat ze weg willen, ga ik ervan uit dat ze blijven. Steven heeft dat gister expliciet tegen mij gezegd, dat hij wil blijven”, aldus Steijn, die verder nog niets kan zeggen over de toekomst van Edson Álvarez en Mohammed Kudus. “Álvarez en Kudus moeten zich maandag melden. Alle twee. Het zijn spelers van Ajax. Dat zijn ook nog eens sterkhouders in mijn ogen. Die stel ik gewoon op zolang er nog geen akkoord is met welke club dan ook.”

Er was enige tijd onduidelijkheid over de toekomst van Berghuis, die onlangs aan de bel trok in gesprek met AT 5 vanwege het gebrek aan kwaliteit in de Amsterdamse selectie. "Op dit moment is het wel zorgelijk, daar kunnen we niet omheen. Er wordt van ons verwacht dat we van elk team gaan winnen, maar op dit moment twijfel ik of we aan die verwachtingen kunnen voldoen als ik zie hoe we ervoor staan”, aldus Berghuis, die de twijfels in een gesprek met Steijn nu dus heeft weggenomen.