Steven Berghuis: ‘Ik laat me niet door Jan en alleman voor van alles uitmaken’

Steven Berghuis is gecharmeerd van de 'Silence Social Hate'-campagne die zaterdag door Ajax is gelanceerd. De middenvelder annex aanvaller, die zelf weinig last heeft van ongewenst gedrag op het internet, denkt in dat kader een oplossing te hebben voor het hardnekkige probleem.

"Ik heb altijd gezegd dat het beter is als mensen met hun paspoort maar één account kunnen aanmaken", verklaarde Berghuis na de 2-1 overwinning van Ajax op Sparta Rotterdam op het clubkanaal van de Amsterdamse club. "Dan kun je altijd verantwoordelijk worden gehouden voor je woorden en acties."

"Nu kun je bij wijze van spreken een minuut later een nieuw account beginnen", trok de Ajacied de huidige gang van zaken in twijfel. "Maar goed. Ik heb er niet voor gestudeerd en ken de wetgeving ook niet. Het ligt echt aan de platformen zelf, die moeten gewoon het heft in handen nemen. Maar misschien hebben zij er wel andere belangen bij."

De campagne rondom haat op de sociale media komt echt uit de koker van Ajax, zo benadrukte Berghuis. "Ze zien dagelijks de reacties binnenkomen en vonden het tijd om daar een statement over te maken. En er aandacht voor te vragen." De routinier staat volledig achter het initiatief. "Ik denk dat het goed is."

"Ajax heeft natuurlijk een enorm bereik in Nederland. Maar ook internationaal. De illusie dat we het oplossen hebben we niet, maar er komt aandacht voor. En misschien dat de platforms nu zelf eens in de spiegel gaan kijken en gaan kijken naar oplossingen."

Zelf weinig last

Berghuis heeft zijn kanalen op de sociale media afgeschermd, waardoor hij zelf weinig meekrijgt van haat richting zijn persoon. "Ik kan me er goed voor afsluiten. Ik krijg die dingen niet binnen, dat werkt heel prettig. Ik laat me niet door Jan en alleman voor van alles uitmaken."

De Ajax-speler begrijpt wel dat met name bekende spelers heel actief zijn op bijvoorbeeld Instagram. "Ik snap wel dat er tegenwoordig spelers zijn die die platforms nodig hebben voor hun eigen merk. Maar dan kan het niet zo zijn dat mensen die je niet kent van alles over je roepen. Met name voor de jongere spelers is het gewoon vervelend."

