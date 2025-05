Dusan Tadic: 'Dat is absoluut een reden om eventueel terug te keren naar Ajax'

Dusan Tadic is blij dat John Heitinga een nieuwe kans krijgt bij Ajax. Dat zegt de 36-jarige linkspoot in gesprek met De Telegraaf. Tadic heeft een goede band met de 41-jarige oefenmeester.

Fenerbahçe kondigde vrijdag het afscheid van Tadic aan. “Dankjewel, Dusan. Voor je elegantie, je spirit, en je vertrouwen in het team. Je gaf leiding door het goede voorbeeld te geven. Je vertrek met eeuwig respect.”

Een dag later publiceert clubwatcher Mike Verweij een groot verhaal waarin de Servisch international aan het woord komt. Heitinga is daarin het hoofdonderwerp.

“De komst van John is absoluut een reden om eventueel terug te keren”, zegt Tadic onder meer. "Ajax is Daley Blinds en mijn club. Dus staan we daar altijd voor open. We zullen zien hoe het loopt. Het allerbelangrijkste voor Ajax is dat John weer terug is.”

Tadic is fan van Heitinga als trainer. “Hij is tactisch heel goed, heeft een fantastisch karakter en de juiste mentaliteit en hij is sociaal sterk.”

“Denk je dat het toeval is dat Jurriën Timber, Mohammed Kudus, Edson Alvarez, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Jorrel Hato, Kenneth Taylor, Brian Brobbey en ik allemaal zo enthousiast over hem zijn? Mijn ervaringen met Heitinga zijn gewoon heel goed”, aldus Tadic.

Tadic is per 1 juli transfervrij beschikbaar voor geïnteresseerde clubs. Tijdens zijn eerste succesvolle periode bij Ajax kwam hij tot 241 officiële wedstrijden, 105 doelpunten en 112 assists.