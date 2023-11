‘Sterling moet vrezen voor schorsing na merkwaardige actie in duel met Spurs’

Donderdag, 9 november 2023 om 13:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:16

De Engelse voetbalbond (FA) onderzoekt beelden van Chelsea-aanvaller Raheem Sterling, die maandag tijdens het gewonnen Premier League-duel met Tottenham Hotspur (1-4) vuurwerk teruggooide richting de fans van de thuisploeg.

Het incident werd maandagavond niet opgemerkt door de arbitrage, maar een woordvoerder van de FA vertelt tegenover de Daily Mail dat de voetbalbond bekijkt of Sterling eventueel geschorst dient te worden.

?? BREAKING: Raheem Sterling could face a ban after appearing to throw a missile back into the crowd on Monday. [Daily Mail] pic.twitter.com/ULOWXbbYnk — CFC-Blues (@CFCBlues_com) November 9, 2023

Het voorval vond plaats vlak nadat Cole Palmer Chelsea in de eerste helft vanaf de strafschopstip op gelijke hoogte had gebracht. Palmer vierde zijn doelpunt door richting het Spurs-publiek te lopen en zijn vinger voor zijn lippen te houden. De aanvallend ingestelde middenvelder werd vervolgens gefeliciteerd door verschillende ploeggenoten, waaronder Sterling.

Op een video, die is genomen vanaf de rand van het veld en afkomstig is van Chelsea's eigen TikTok-account, is te zien hoe een voorwerp vanuit het vak met Tottenham-supporters wordt gegooid en Palmer op zijn been raakt.

Terwijl de spelers van Chelsea teruglopen naar hun eigen helft, bukt Sterling om het voorwerp op te pakken en daarna terug in het publiek te gooien. Volgens de Daily Mail zou het gaan om vuurwerk.

Richarlison werd eens door de FA geschorst, omdat hij een aangestoken vuurpijl in het publiek gooide nadat hij in mei 2022 scoorde voor Everton tegen Chelsea, voorafgaand aan zijn transfer naar Tottenham later die zomer. Door deze schorsing moest hij zijn debuut voor Spurs met één wedstrijd uitstellen.

Didier Drogba kreeg ooit een schorsing van drie wedstrijden in 2008, toen hij als spits van Chelsea muntgeld gooide naar de fans van Burnley. Voormalig Liverpool-verdediger Jamie Carragher kreeg in 2012 ook een schorsing van drie duels voor een soortgelijk incident tijdens een FA Cup-duel met Arsenal.