62 spelers Kameroen betrapt op fraude: ‘Afrika Cup-talent (17) is eigenlijk 31’

Voetbalminnend Kameroen is in de ban van een enorme leeftijdsfraude-zaak. FécaFoot, de Kameroense voetbalbond, heeft liefst 62 spelers geschorst vanwege het aannemen van een andere leeftijd of het bezitten van een dubbele nationaliteit.

Die 62 spelers staan onder contract bij vijftien verschillende clubs. Ze worden voor zes wedstrijden van hun club geschorst, en moeten hun echte persoonsgegevens aannemen.

Eén van de spelers is Wilfried Nathan Doualla. Hij maakte in januari deel uit van de selectie van Kameroen op de Afrika Cup, en zou toen zeventien jaar oud zijn geweest.

Daarmee werd hij gezien als hét toptalent van Kameroen. Nu blijkt echter volgens verschillende bronnen dat de middenvelder een stuk ouder is: 31 jaar. Overigens kwam hij niet in actie op de Afrika Cup. Le Monde meldt bovendien dat Doualla zich eerder voor heeft gedaan onder een heel andere naam: Alexandre Bardelli.

"We zijn bezig aan een grote schoonmaakactie”, legde Ernest Obama, woordvoerder bij de Kameroense voetbalbond uit aan het Franse L’Équipe. "Sommige spelers liegen al tien jaar over hun leeftijd."

"Sinds wij zijn begonnen in 2021, heeft meer dan zestig procent van de spelers al gesjoemeld met de leeftijd. De beslissing van Europese clubs om geen spelers ouder dan 23 jaar uit Afrika te halen, is de voornaamste oorzaak van deze situatie”, vervolgt hij.

"Op deze manier hebben zij een betere kans om ontdekt te worden. Maar aan de andere kant is leeftijdsfraude een algemeen probleem in de Kameroense samenleving. Gelukkig heeft de regering ingegrepen met diverse identificatiemethodes over het hele land. De voetbalbond probeert door middel van geautomatiseerde nationale identiteitskaarten ook toezicht te houden.”

